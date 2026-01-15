ASML bereikt beurswaarde van 500 miljard dollar

ASML heeft een mijlpaal bereikt. Het aandeel van de Nederlandse chipmachinefabrikant steeg donderdag met 7,6 procent in Amsterdam, waardoor de marktwaarde voor het eerst boven de 500 miljard dollar uitkwam. De stijging volgt op sterke vooruitzichten van belangrijkste klant TSMC voor 2026.

De aandelenkoers van ASML bereikte een recordhoogte na de bekendmaking van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dat het bedrijf zijn kapitaalinvesteringen in 2026 laat oplopen tot 56 miljard dollar. Dat is meer dan analisten hadden verwacht en laat zien hoe de Taiwanese chipfabrikant profiteert van de AI-boom.

TSMC produceert chips die gebruikt worden in alles van Apple-smartphones tot Nvidia’s AI-accelerators. Die toekomstgerichte outlook kalmeerde zorgen over een mogelijke AI-bubbel. Voor ASML betekent dit goed nieuws. Het bedrijf uit Veldhoven is de enige producent van geavanceerde lithografiemachines die TSMC nodig heeft voor de fabricage van cutting-edge chips.

Europa’s meest waardevolle bedrijf

ASML is inmiddels uitgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf van Europa. Eerder passeerde ASML modeconcern LVMH in Europa. Het heeft nu opnieuw terrein gewonnen.

De koersstijging van donderdag bracht de winst dit jaar al op 23 procent. Begin januari brak het aandeel door de grens van 1.000 euro, gedreven door herstel in de halfgeleidersector en toenemende investeringen in AI-infrastructuur.

Outlook voor 2026

ASML publiceert op 28 januari zijn resultaten over 2025. Analisten verwachten dat het bedrijf positief zal zijn over het komende jaar, ondanks uitdagingen in China. De sterke vraag naar EUV-machines voor geavanceerde chipproductie ondersteunt de groei.

De afhankelijkheid van ASML van grote klanten als TSMC blijft cruciaal. De investering van 56 miljard dollar door TSMC signaleert vertrouwen in langdurige groei van de chipindustrie, wat direct doorwerkt in de orderportefeuille van ASML. Dit maakt het bedrijf tot een belangrijke indicator voor de gezondheid van de wereldwijde halfgeleiderindustrie.