Pulumi lanceert Neo: AI-agent voor infrastructuurbeheer

Pulumi introduceert Neo, een AI-agent die infrastructuurtaken volledig autonoom kan uitvoeren. Het platform belooft weken werk terug te brengen tot minuten, terwijl enterprise governance overeind blijft.

Neo moet van traditionele automation-tools verschillen doordat het daadwerkelijk als “teamgenoot” functioneert. De agent begrijpt dependencies, voert wijzigingen door, monitort resultaten en houdt tegelijkertijd compliance in de gaten. Volgens CEO Joe Duffy kunnen “taken die vroeger weken duurden nu met vertrouwen in minuten worden gedaan”.

Een cruciaal aspect van Neo is de ingebouwde governance. De AI-agent respecteert alle bestaande team-instellingen, waaronder RBAC en policy as code configuraties. Gebruikers kunnen het autonomieniveau configureren, van volledig afgeschermd tot volledig autonoom.

De agent werkt met “progressive autonomy”, oftewel menselijke interactie met configureerbare automatiseringsniveaus. Dit betekent dat teams zelf bepalen hoeveel controle ze willen behouden over kritieke infrastructuurwijzigingen.

Praktische resultaten

Beta-klanten rapporteren consistente verbeteringen: 10x meer infrastructuurdelivery met bestaande teams, 75 procent snellere deployment voor operaties die voorheen weken duurden, en 90 procent minder beleidsovertredingen door geautomatiseerde governance.

“Pulumi Neo pakt onze grootste uitdaging aan door het infrastructuurknelpunt te elimineren dat onze gehele engineeringorganisatie vertraagt”, aldus Richard Genthner, Chief Information Security Officer bij Boost Insurance.

Neo is ook beschikbaar via Pulumi’s Model Context Protocol (MCP) server, waardoor integratie mogelijk is met populaire development tools zoals Cursor, VS Code, en Claude Code. Het platform is nu beschikbaar voor alle Pulumi-gebruikers en klanten, gratis tijdens de preview-periode.

