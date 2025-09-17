Nieuwe generatie IT’ers omarmt mainframes

Mainframes stonden jarenlang symbool voor stabiliteit, maar zelden voor vernieuwing. Dat beeld lijkt snel te veranderen. Nieuwe cijfers uit BMC’s jaarlijkse mainframe-onderzoek laten zien dat het vertrouwen in de toekomst van het platform nog nooit zo groot was.

Maar liefst 97 procent van de ondervraagde professionals geeft aan dat mainframes blijvend onderdeel zullen zijn van hun IT-infrastructuur. Steeds vaker wordt het systeem zelfs gezien als motor voor nieuwe workloads.

Die omslag hangt nauw samen met een generatieverandering in de beroepsgroep. Waar het werk aan mainframes lange tijd werd gedomineerd door oudere specialisten, dringt nu een nieuwe lichting door. Millennials en Gen Z vormen inmiddels een substantieel deel van de workforce. Zij staan opvallend positief tegenover de groeipotentie van mainframes.

Jongere respondenten geven vaker aan dat ze verwachten dat er nieuwe toepassingen en workloads naar het platform zullen komen. Voor leveranciers betekent dit dat er meer draagvlak is om te investeren in tooling die aansluit bij de werkwijze en verwachtingen van deze groep.

Fundament voor digitale initiatieven

Ook in de aard van de werkzaamheden verandert er veel. Applicatiemodernisatie wordt door een groeiend aantal organisaties genoemd als prioriteit, met name in de grootste omgevingen waar de rekencapaciteit hoog ligt. Bedrijven beperken zich daarbij niet tot onderhoud van legacy-applicaties, maar gebruiken het mainframe steeds vaker als fundament voor nieuwe digitale initiatieven. De inzet van DevOps groeit gestaag en ook AIOps doet in rap tempo zijn intrede. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat generatieve AI in korte tijd breed ingang heeft gevonden. Een ruime meerderheid gebruikt de technologie al in mainframeomgevingen of acht dit op korte termijn essentieel.

Leveranciers zoals BMC spelen daar op in door kunstmatige intelligentie te integreren in beheer- en ontwikkeltools. AI-assistenten die code kunnen uitleggen, diagnoses kunnen stellen of aanbevelingen geven voor performance-optimalisatie moeten de productiviteit verhogen en de kenniskloof dichten. Dat is cruciaal nu veel ervaren krachten met pensioen gaan en organisaties op zoek zijn naar manieren om kennis veilig te stellen. AI kan daarbij fungeren als een brug die niet alleen de technische complexiteit verlicht, maar ook nieuwe generaties sneller vertrouwd maakt met het platform.

De beweging rond mainframes laat zien dat het systeem geen afgesloten eiland meer is. Het is steeds meer onderdeel van een hybride strategie. Integratie met cloud, securityframeworks en moderne ontwikkelprocessen is niet langer toekomstmuziek, maar dagelijkse praktijk. Waar het mainframe ooit vooral werd gezien als een erfenis, komt het nu opnieuw in beeld als strategische keuze. Dat onderstreept hoe diep de moderniseringsgolf inmiddels gaat.