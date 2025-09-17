Vultr en FluidCloud versnellen multicloud-migratie met AI

Vultr kondigt een samenwerking aan met FluidCloud. Door Cloud Cloning-technologie te combineren met Vultr’s infrastructuur kunnen organisaties binnen enkele minuten van elke provider migreren naar Vultr, zonder onderbreking of complexe herstructurering.

De samenwerking richt zich specifiek op AI-gedreven organisaties die nieuwe mogelijkheden nodig hebben. DevOps-teams krijgen grip op afwijkingen in hun cloudomgeving, terwijl CIO’s stijgende kosten beter kunnen beheersen.

FluidCloud’s Cloud Cloning-technologie transformeert infrastructuur in een draagbaar middel. Deze innovatie maakt migratie, duplicatie en herstel tussen verschillende clouds mogelijk binnen enkele minuten. IT-teams kunnen eenvoudig workloads testen, dupliceren en herstellen in verschillende omgevingen.

De technologie biedt naadloze portabiliteit van AWS, Azure, Google Cloud of andere providers naar Vultr’s platform. Geautomatiseerde aanpassing van de infrastructuur voorkomt onderbrekingen en herstructurering, waardoor operaties 24/7 draaiende blijven.

Voordelen voor bedrijven

De samenwerking biedt real-time beheer en beveiliging voor naleving, driftdetectie en beleidscontrole. Daarnaast komen configureerbare back-ups beschikbaar in meerdere regio’s, samen met volledige Infrastructure as Code-portabiliteit.

Organisaties kunnen workloads over verschillende clouds verdelen via een multicloud-strategie. Dit geeft bedrijven de flexibiliteit om kosten te verlagen zonder afbreuk te doen aan prestaties, terwijl de overdraagbaarheid van workloads toeneemt.

FluidCloud is de nieuwste partner die zich aansluit bij de Vultr Cloud Alliance. Dit programma biedt gebruikers toegang tot de beste cloudinfrastructuur en -services. De alliantie groeit gestaag en versterkt Vultr’s positie in de cloudmarkt door complementaire technologieën samen te brengen.

