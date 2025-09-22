Seagate en Acronis bundelen krachten voor archival cloud storage

Seagate en Acronis kondigden een strategische samenwerking aan voor veilige archival storage-oplossingen. De alliantie moet managed service providers (MSP’s) en grootzakelijke klanten helpen bij het beheersen van de AI-gedreven datagroei.

De combinatie van artificial intelligence en exponentiële datagroei stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen. Veel bedrijven worstelen met het kostenefficiënt opslaan van grote hoeveelheden data die zelden worden gebruikt, maar wel voor compliance bewaard moeten blijven.

Focus op compliance

De oplossing richt zich specifiek op sectoren met strenge bewaarplichten. Zorgverleners, financiële instellingen, juridische kantoren en overheidsdiensten moeten vaak jarenlang grote datavolumes bewaren.

Voor deze organisaties biedt de samenwerking een antwoord op groeiende opslagkosten. Meer dan 60 procent van de bedrijven beheert inmiddels meer dan 1 petabyte aan data, volgens Acronis-president Gaidar Magdanurov. “Met de wereldwijde expertise van Seagate op het gebied van massa-opslag kunnen onze partners inspelen op de snel groeiende vraag naar langdurige dataopslag”, aldus Magdanurov.

S3-compatibele oplossing

Door de alliantie ontstaat Acronis Archival Storage, een S3-compatibele oplossing specifiek ontworpen voor langdurige opslag. Het platform integreert met Seagate’s Lyve Cloud Object Storage-dienst.

Voor MSP’s betekent dit een voorspelbaar kostenmodel. Acronis hanteert geen aparte tarieven voor API-calls of dataverkeer, wat de totale kosten transparant. Het hart van de samenwerking bestaat uit Seagate’s Lyve Cloud-technologie, die enterprise-grade security combineert met schaalbaarheid. De oplossing ondersteunt encryptie tijdens transport en opslag, naast role-based access control.

De technische specificaties voldoen aan ISO 27001 en SOC 2-standaarden. Voor organisaties in gereguleerde sectoren zijn immutability-opties beschikbaar, waarbij data niet meer gewijzigd kan worden na opslag.

Voor organisaties die worstelen met groeiende storage-kosten en compliance-eisen biedt de samenwerking een gestructureerde aanpak. De focus ligt op het beheersbaar houden van kosten terwijl aan alle regelgeving wordt voldaan.