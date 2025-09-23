Nvidia blijft klanten trouw ondanks deal van $100 miljard met OpenAI

Nvidia benadrukt dat de samenwerking met OpenAI geen invloed heeft op andere klanten. Het chipbedrijf reageert daarmee op zorgen die ontstonden na de bekendmaking van een intentieverklaring om samen met OpenAI te investeren in een enorme uitbreiding van AI-infrastructuur.

Dat meldt Bloomberg. De overeenkomst heeft een potentieel van honderd miljard dollar. Het draait om de bouw van datacenters die zijn uitgerust met Nvidia-hardware. Deze installaties moeten gezamenlijk goed zijn voor minstens tien gigawatt aan rekenkracht, vergelijkbaar met de piekvraag naar elektriciteit van een stad als New York. Daarmee leggen de partners een basis voor de volgende generatie kunstmatige intelligentie.

De investering wordt in fases uitgevoerd. Bij ondertekening van het contract komt het eerste bedrag van tien miljard dollar beschikbaar. Voor elke nieuwe gigawatt aan operationele capaciteit wordt in vervolgstappen extra kapitaal toegevoegd. Nvidia levert de investering grotendeels in contanten. Het bedrijf ontvangt in ruil daarvoor een belang in OpenAI.

Volgens Nvidia verandert deze investering niets aan de manier waarop het bedrijf klanten bedient. In een verklaring stelde het concern dat iedere klant de hoogste prioriteit blijft, ongeacht of er sprake is van een belang of samenwerking.

Nvidia boekt recordverkopen

De vraag naar Nvidia-chips groeide de afgelopen jaren explosief. Vooral in Silicon Valley proberen datacenterexploitanten zoveel mogelijk exemplaren in handen te krijgen. Die run op hardware heeft geleid tot recordverkopen en een beurswaarde die inmiddels richting de 4,5 biljoen dollar gaat.

Ondanks die positie is Nvidia nog steeds afhankelijk van een beperkte groep grote afnemers, waaronder Microsoft, Meta, Amazon en Google-moeder Alphabet. Deze bedrijven wedijveren fel om de snelste en krachtigste AI-infrastructuur te bouwen. Ze zoeken tegelijkertijd naar manieren om minder afhankelijk te zijn van Nvidia. Zo werken ze aan eigen componenten of bekijken alternatieven bij concurrenten zoals AMD.

OpenAI is intussen uitgegroeid tot de grootste techstartup ter wereld en ziet zijn producten wekelijks door honderden miljoenen mensen gebruikt worden. Dat succes gaat gepaard met enorme vraag naar rekenkracht, die in het verleden al tot knelpunten leidde bij nieuwe productlanceringen. Met de kapitaalinjectie van Nvidia wil het bedrijf de benodigde infrastructuur veiligstellen om verdere groei mogelijk te maken en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Met de deal verstevigt Nvidia zijn positie in het hart van de AI-revolutie. Het bedrijf moet echter balanceren tussen het aangaan van strategische partnerschappen en het behouden van vertrouwen bij de bredere klantenkring waarop zijn omzet leunt.