Meta onthult Hypernova-smart glasses

Meta lanceert volgende maand op Connect de Hypernova. Het is de eerste slimme bril van het bedrijf met een ingebouwd scherm en gericht op dagelijks gebruik.

Daarnaast komt er, volgens verschillende bronnen, een polsband die gebruikers in staat stelt de bril te bedienen met handbewegingen.

De Hypernova is intern al enkele jaren in ontwikkeling. Meta ziet het device als een belangrijke aanvulling op de bestaande Ray-Ban Stories. Dat is de slimme bril die Meta samen met EssilorLuxottica sinds 2021 verkoopt. Waar eerdere modellen vooral draaiden om fotoâ€™s en videoâ€™s maken met spraakcommandoâ€™s, krijgt Hypernova een klein kleurenscherm verwerkt in de rechterlens.

Het scherm heeft een beperkt gezichtsveld en wordt vooral gebruikt voor eenvoudige meldingen, zoals inkomende berichten. Daarmee kiest Meta voorlopig voor een bescheiden toepassing van augmented reality, met de nadruk op gebruiksgemak en draagbaarheid.

De bril zal naar verwachting ongeveer achthonderd dollar kosten en worden uitgebracht in samenwerking met Luxottica, het moederbedrijf van merken als Ray-Ban en Prada. Het is nog niet duidelijk onder welk label de Hypernova uiteindelijk in de winkels verschijnt. Bronnen melden dat de samenwerking tussen Meta en Luxottica de afgelopen jaren is uitgebreid en dat de verkoopcijfers van de tweede generatie Ray-Ban Stories inmiddels ruim twee miljoen exemplaren hebben bereikt.

Cruciale rol voor polsband

Naast de bril speelt de polsband een cruciale rol in Metaâ€™s strategie. Die is ontwikkeld met technologie van CTRL Labs, een bedrijf dat Meta in 2019 overnam. De polsband leest elektrische signalen in de spieren van de arm en vertaalt die naar commandoâ€™s. Daardoor wordt het mogelijk de bril te bedienen zonder cameraâ€™s of traditionele knoppen. Het systeem bevindt zich nog in een experimentele fase, maar de data die nu verzameld wordt moet de weg vrijmaken voor toekomstige versies van volwaardige AR-brillen.

Meta lijkt zich bewust van de beperkingen van het nieuwe apparaat. Het bedrijf rekent niet op hoge verkoopcijfers in de beginfase, mede doordat de bril zwaarder en dikker is dan de eerdere modellen. Mark Gurman, journalist bij Bloomberg, meldt dat Meta de prijs heeft verlaagd van aanvankelijk $1.400 naar ongeveer $800, deels door lagere marges te accepteren om de vraag te stimuleren.

De introductie van de Hypernova bouwt voort op eerdere experimenten van Meta. Volgens Android Central wil het bedrijf hiermee verder gaan waar de eerdere prototypes ophielden. Tijdens Connect liet Mark Zuckerberg vorig jaar de Orion zien, een proefbril met augmented reality in beide lenzen die digitale beelden over de fysieke wereld kon projecteren. Orion was niet bedoeld voor de markt, maar diende om te tonen welke mogelijkheden AR in de toekomst kan bieden.

Strategische investering in Luxottica

Meta kocht onlangs net geen drie procent van EssilorLuxottica, een belang ter waarde van ongeveer drie miljard euro. Daarmee verzekert Meta zich van diepere samenwerking, betere kennis van productieprocessen en toegang tot wereldwijde distributienetwerken. Bronnen melden dat het belang op termijn kan worden uitgebreid tot vijf procent. De deal volgt op de lancering van Oakley-brillen naast de Ray-Ban-lijn en past in Mark Zuckerbergs bredere visie om AI centraal te stellen in slimme brillen. Analisten verwachten dat de markt richting 2030 ruim acht miljard dollar waard kan zijn.