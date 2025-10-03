Bezos voorspelt datacenters in de ruimte binnen 20 jaar

Amazon-oprichter Jeff Bezos voorspelt dat er binnen 10 tot 20 jaar gigawatt datacenters in de ruimte worden gebouwd. Deze zouden volgens hem uiteindelijk beter presteren dan datacenters op aarde dankzij 24/7 toegang tot zonne-energie.

Het idee van ruimte-datacenters wint terrein bij grote tech-bedrijven, maar er zijn aanzienlijke obstakels te overwinnen. Onderhoud in de ruimte blijft omslachtig en kostbaar. Upgrades zijn beperkt mogelijk en de risico’s van raketlanceringen blijven hoog. Bezos erkent deze uitdagingen, maar ziet ze niet als onoverkomelijk.

De energiebehoeften van AI-systemen groeien zo snel dat traditionele oplossingen mogelijk tekortschieten. Dit dwingt bedrijven om naar radicale alternatieven te zoeken.

Ruimte als oplossing voor groeiende energievraag

De uitspraken deed Bezos tijdens een gesprek op de Italian Tech Week in Turijn. Hij wijst op de exponentieel groeiende vraag naar datacenters door AI en cloud computing. “Deze gigantische training clusters kunnen beter in de ruimte worden gebouwd, omdat we daar 24/7 zonne-energie hebben. Er zijn geen wolken en geen regen, geen weer”, aldus Bezos.

De Amazon-oprichter stelt dat ruimte-gebaseerde datacenters binnen enkele decennia goedkoper kunnen worden dan hun tegenhangers op aarde. “We zullen in staat zijn om de kosten van datacenters op aarde te overtreffen met datacenters in de ruimte in de komende tientallen jaren.”

Onderdeel van bredere ruimtestrategie

Bezos plaatst de ontwikkeling in een bredere context van ruimte-industrialisatie. “Het is al gebeurd met weersatellieten en communicatiesatellieten. De volgende stap worden datacenters en daarna andere vormen van productie”, verklaart hij.

De verschuiving naar orbitale infrastructuur moet volgens de miljardair het leven op aarde verbeteren. Dit past in zijn visie van ruimte als industriële uitbreiding van de planeet.

Het concept lijkt een logische volgende stap in de evolutie van ruimtetechnologie. Of ruimte-datacenters werkelijk binnen twee decennia realiteit worden, hangt af van doorbraken in lanceerkosten, onderhoudstechnologie en energieoverdracht naar de aarde.

Tip: Amazon investeert 10 miljard in satellietnetwerk Project Kuiper