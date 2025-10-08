Cloudkosten zetten aandeel Oracle onder druk

Oracle heeft dinsdag flinke koersverliezen geleden nadat bekend werd dat de winstmarge in zijn cloudtak lager ligt dan verwacht.

Volgens interne bedrijfsdocumenten behaalde het softwarebedrijf in het kwartaal dat eindigde in augustus ongeveer 900 miljoen dollar aan omzet uit de verhuur van servers met Nvidia-chips. De brutowinst bedroeg echter slechts zo’n 125 miljoen dollar. De aandelen van Oracle daalden gedurende de handelsdag met ruim zeven procent voordat een deel van het verlies werd goedgemaakt.

Ook Nvidia zakte licht op het nieuws. In sommige gevallen zou Oracle volgens Bloomberg aanzienlijke verliezen hebben geleden op de verhuur van kleinere aantallen Nvidia-chips, waaronder zowel nieuwe als oudere grafische processors. Het bedrijf heeft geweigerd commentaar te geven op de berichtgeving.

Financiële druk op Oracle neemt toe

De tegenvallende marges komen op een moment dat Oracle sterk profiteert van de wereldwijde vraag naar AI-infrastructuur. Het aandeel is dit jaar met ongeveer zeventig procent gestegen dankzij de groei van de cloudomzet. In september kondigde het bedrijf aan dat de inkomsten uit cloudcomputing de komende drie boekjaren met zevenhonderd procent zullen toenemen. Toch lijkt de financiële druk op het concern toe te nemen nu duidelijk wordt dat de enorme investeringen in infrastructuur de marges onder druk zetten.

Volgens berekeningen van KeyBanc Capital Markets zal Oracle de komende jaren mogelijk zo’n 100 miljard dollar moeten lenen om de overeenkomst met OpenAI te kunnen uitvoeren. Het geld is nodig voor de bouw van nieuwe datacenters en infrastructuur die vereist zijn voor het megacontract van 300 miljard dollar dat Oracle en OpenAI in september aankondigden.

De deal, met een capaciteit van 4,5 gigawatt, behoort tot de grootste cloudcontracten ooit en zorgde aanvankelijk voor een sterke stijging van de beurskoers. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meldde Oracle dat de totale contractverplichtingen met 359 procent waren gestegen tot 455 miljard dollar.

Toch beschikt het bedrijf volgens analisten niet over voldoende middelen om de ambitieuze plannen volledig zelf te financieren. Eind augustus stond er 82,2 miljard dollar aan langlopende schulden op de balans, terwijl er voor 18 miljard dollar aan nieuwe obligaties is uitgegeven om de uitbreiding van de cloudcapaciteit te bekostigen. De kaspositie bedroeg ongeveer 10 miljard dollar, terwijl binnen twaalf maanden nog eens 9 miljard dollar aan schulden afloopt.

Kredietbeoordelaars waarschuwen inmiddels voor de snel oplopende schuld en het risico dat OpenAI mogelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De komende anderhalf jaar zullen cruciaal zijn voor Oracle om te bewijzen dat de forse investeringen zich daadwerkelijk vertalen in winstgevende groei.