Europa investeert 1 miljard euro in Apply AI-strategie

De Europese Commissie investeert 1 miljard euro in kunstmatige intelligentie. Daarmee wil het de afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese technologie verminderen. Deze Apply AI-strategie richt zich op tien cruciale sectoren, van gezondheidszorg tot defensie.

De nieuwe Apply AI-strategie van de Europese Commissie bouwt voort op een actieplan dat in april van dit jaar werd gepubliceerd, schrijft Reuters. Het doel daarvan is duidelijk: Europa wil minder afhankelijk worden van buitenlandse technologie. “Ik wil dat de toekomst van AI in Europa wordt gecreëerd”, verklaarde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De timing is niet toevallig, want geopolitieke spanningen met onder andere de Verenigde Staten en China nemen toe. Dit terwijl Amerikaanse Big Tech-bedrijven een dominante positie behouden.

Tien sectoren krijgen prioriteit

De Europese Commissie heeft een tiental specifieke sectoren aangewezen die volgens hen meer gebruik moeten gaan maken van AI. Het gaat dan om gezondheidszorg, farmacie, energie en mobiliteit, maar ook productie, bouw, landbouw, defensie, communicatie en cultuur worden genoemd als cruciale gebieden.

De te nemen maatregelen variëren per sector. In de gezondheidszorg moeten op AI-gebaseerde screeningscentra worden opgezet. Voor onder andere de klimaat-, productie- en farmaceutische industrie wordt er gewerkt aan agentic AI-systemen. Dat zijn systemen die via kunstmatige intelligentie zelfstandig taken uit kunnen voeren, zonder dat daarbij menselijke tussenkomst nodig is.

Financiering via bestaande programma’s

De miljard euro is afkomstig van bestaande EU-onderzoeksprojecten als Horizon Europe en het Digital Europe Programma. Deze aanpak moet lidstaten en private partijen aanzetten tot aanvullende financiering, aldus de Commissie.

De strategie moet ook de regeldruk voor startups verlichten. Sinds augustus vorig jaar gelden belangrijke AI-regels die vooral kleinere bedrijven voor uitdagingen stellen. Von der Leyen benadrukt dat Europa een “AI first-mentaliteit” wil stimuleren in alle belangrijke sectoren.

Race tegen de klok

Europa staat onder druk. Terwijl Amerikaanse bedrijven miljarden investeren in AI-ontwikkeling en Chinese spelers snel opkomen, dreigt Europa achter te blijven. De Apply AI-strategie moet dit tij keren door wijdverspreide acceptatie van AI-technologie te stimuleren.

Of een miljard euro voldoende is tegenover de investeringen van Amerikaanse en Chinese concurrenten, is de vraag. De gekozen strategie toont wel aan dat Europa haar technologische autonomie serieus neemt in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen.