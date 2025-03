FlexPod viert 15e verjaardag, maar is nog altijd modern

15 jaar is een lange tijd in de wereld van de technologie. FlexPod is echter nog altijd relevant. Sterker nog, 2024 was het beste jaar tot nu toe voor het gezamenlijke aanbod van Cisco en NetApp, horen we van Kristian Kerr, die verantwoordelijk is voor de partnerorganisatie van NetApp binnen EMEA en LATAM. Het lijkt wel alsof FlexPod nooit oud wordt. We gingen tijdens Cisco Live wat dieper in op dit platform om hier meer over te weten te komen.

Vrijwel iedereen die weleens op een (grote) conferentie van NetApp of Cisco is geweest, zal het apparaat op de foto hiernaast/hieronder herkennen. FlexPod heeft altijd een prominente plek op de booth van NetApp, ook na 15 jaar nog. Heeft NetApp dan in al die tijd geen andere nieuwe en interessante producten ontwikkeld? Natuurlijk wel, maar FlexPod is een zeer concreet full-stack aanbod uit de koker van Cisco en NetApp. Het springt daarnaast door zijn formaat (een volledig rack) ook lekker in het oog en is daarmee een aardig startpunt voor een gesprek met mensen die langslopen.

FlexPod ziet er niet alleen fysiek interessant uit, het is ook een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen twee IT-leveranciers. Kerr noemt FlexPod dan ook het resultaat van een “zeer belangrijke relatie” die Cisco en NetApp hebben. Het concept is al sinds 2010 op de markt en er zijn inmiddels meer dan 240 zogeheten validated designs (verderop meer hierover) gemaakt door Cisco en NetApp. Zo is er geheel in lijn met de huidige trend ook een FlexPod AI. Als we ons niet vergissen is die er al behoorlijk lang overigens. We menen ons nog een Cisco Live in 2019 of 2020 herinneren waarin we het hier ook al eens over hebben gehad met iemand van NetApp.

De redenen voor de lange levensduur en het voortdurende succes van FlexPod zijn divers, horen we van Kerr. “Er zijn validated designs voor veel doeleinden, er is constante innovatie in het platform en er is ondanks het feit dat het een multi-vendor aanbod is support vanuit een enkel punt”, vat hij enkele redenen samen. Er zijn echter ook nog enkele wat meer fundamentele redenen. Daar gaan we hieronder eerst op in.

FlexPod is Converged Infrastructure (CI)

Om te snappen waarom FlexPod van Cisco en NetApp het al zolang volhoudt en het ook al zolang goed doet, is het belangrijk om te beginnen bij het onderliggende concept. FlexPod is namelijk een voorbeeld van converged infrastructure (CI). Het gaat hier om een volledige stack van netwerk, compute en storage die als een geheel geleverd wordt. De storage-component is van NetApp, netwerk en compute van Cisco (respectievelijk Nexus/MDS-switches en UCS-servers).

Het is niet alleen een volledige stack in een rack, de afzonderlijke onderdelen zijn ook optimaal op elkaar afgestemd. Hier komen de al eerder genoemde validated designs om de hoek kijken. Per use-case kunnen de partners van Cisco en NetApp die FlexPod aan klanten leveren een stack bouwen. Vandaar ook dat er inmiddels meer dan 240 van dit soort designs zijn. Vanuit het perspectief van NetApp zijn voor meerdere varianten storage (AFF, ASA) validated designs gemaakt.

CI vs HCI CI heeft door de opkomst van HCI (Hyperconverged Infrastructure) wellicht een wat belegen imago. HCI is immers de variant waarbij de integratie tussen de verschillende componenten verder is doorgevoerd. Het is ook een software-defined aanbod, waar CI in de basis een hardware-aanbod is. Bij HCI is er een softwarelaag waarmee je alles centraal en geïntegreerd beheert. In het geval van FlexPod is er Intersight voor de Cisco-componenten en ONTAP voor die van NetApp. Er is wel wat basaal storagebeheer mogelijk vanuit Intersight, maar wil je wat dieper dan zal je toch ONTAP moeten gebruiken. Het feit dat HCI er is, betekent echter niet dat CI geen meerwaarde heeft. HCI is in de basis zonder twijfel eenvoudiger te gebruiken en te beheren. Door de diepe integratie binnen HCI is dit ook een meer rigide stack. CI is modulair, dus je kunt componenten afzonderlijk van elkaar vervangen of uitbreiden. Dat houdt in dat je flexibeler bent en in principe ook beter kan schalen. Bij HCI betekent schalen vaak dat je er meteen een extra node bij moet zetten, ook al wil je eigenlijk alleen maar meer opslag. Bij CI kun je de opslag in principe afzonderlijk van de rest opschalen. Kerr ziet de mogelijkheid om relatief eenvoudig op te schalen ook als groot voordeel van FlexPod voor AI-doeleinden. Hij ziet FlexPod als startpunt voor datgene wat organisaties met AI willen doen, weliswaar wel vaak nadat de eerste stappen in de cloud zijn gezet. Dat is afhankelijk van de use-case, waarvoor Cisco en NetApp dus een validated design moeten hebben. Is die er, dan is FlexPod een uitstekende plek om te starten. De componenten zijn immers op elkaar afgestemd, dus de compute en storage kan op een zo efficiënt mogelijke manier zo hoog mogelijke prestaties leveren. Daarna kan er eenvoudig opgeschaald worden. Kerr wijst hier tot slot nog op de ingebouwde security die er in FlexPod aanwezig is. Dat is voor AI-workloads vanzelfsprekend ook cruciaal. Uiteindelijk is het belangrijk om in te zien dat HCI niet per se gezien moet worden als een verbeterde versie van CI. Het zijn twee converged varianten die prima naast elkaar kunnen bestaan. Op basis van de wensen van klanten is dan het een of het ander te verkiezen.

Kerr licht de ASA-lijn er in ons gesprek specifiek uit. “Alle ASA-platformen hebben en krijgen een validated design. Dit gaat constant door, wat een goede zaak is omdat het [FlexPod, red.] op deze manier verder blijft bouwen en groter wordt.” Op de dag van ons gesprek, tijdens Cisco Live EMEA in Amsterdam, waren er net enkele nieuwe modellen in de ASA-lijn aangekondigd. Deze modellen moeten de onderkant van de markt bedienen. Ook hiervoor komen validated designs. NetApp wil hiermee klanten voor FlexPod uit deze regionen van de markt aan zich binden. De reden hiervoor is eenvoudig, aldus Kerr: “Er zijn veel dezelfde use-cases daar.” Dan is een validated design voor FlexPod daarvoor een logische stap.

Met alleen validated designs voor de verschillende storage-lijnen (en netwerk- en compute-lijnen van Cisco natuurlijk) zijn we er echter nog niet. Ook de workloads die erop moeten draaien krijgen de nodige aandacht. Voor een deel zijn deze natuurlijk gekoppeld aan de hardware waar ze op draaien. Zo draaien mission-critical workloads zoals VMware, Oracle, SAP, en meer algemeen SQL doorgaans op block storage en dus ASA. Toch zijn er ook validated designs van FlexPod specifiek voor VMware-omgevingen.

Aangezien er nogal wat te doen is (geweest) rondom VMware de laatste jaren, ziet Kerr hier de nodige mogelijkheden. Hij noemt het een “kans om te innoveren in de FlexPod install base”. 80 procent van alle ONTAP-systemen van NetApp heeft te maken met VMware-omgevingen, dus het bedrijf kan klanten goed helpen. “We ondersteunen ze in wat ze ook willen”, vat Kerr samen. “Willen ze overstappen naar een alternatieve hypervisor, dan zullen we hen ondersteunen. Willen ze naar de cloud toe, dan ondersteunen we hen daar ook bij.” De diepe integratie en ondersteuning van NetApp met de grote hyperscalers speelt hierbij een belangrijke rol.

De meeste VMware-klanten die Kerr heeft gesproken blijven echter bij VMware. Die hebben vaak maar een vraag, onder andere als reactie op prijsstijgingen: “Hoe kan ik optimaliseren?” Daar komt de jarenlange expertise van NetApp in deze omgevingen om de hoek kijken. “We zien het als een mogelijkheid om infrastructuur te moderniseren met behulp van FlexPod, voor bestaande en nieuwe klanten”, geeft Kerr aan. Dan helpen de validated designs vanzelfsprekend: “Die geven de klant de zekerheid dat ze hun VMware-omgevingen op de best mogelijke manier kunnen uitrollen.”

Rek is er nog lang niet uit

Juist omdat FlexPod precies op maat gemaakt kan worden aan de hand van validated designs, wordt het ook niet echt ouder. Het is meer een concept dan een product, ook al staat er op het grote rack op de NetApp-booth natuurlijk wel gewoon FlexPod. Je kunt bij Cisco of NetApp echter niet aankloppen en zeggen ‘Ik wil een FlexPod’. Nu ja, dat kan wel natuurlijk, maar dan loop je niet naar buiten met een FlexPod. Een partner van die leveranciers moet die namelijk voor je bouwen. Je neemt het af via een CAPEX-model of as-a-service.

Dankzij de inherente flexibiliteit van FlexPod kan deze stack van Cisco en NetApp nog een hele tijd mee. Als er nieuwe producten uitkomen, komen er vanzelf ook nieuwe validated designs. Of zoals Kerr het zegt: “Het thema hier is constante innovatie in een platform.”

De rek is er voor zover wij het kunnen zien nog lang niet uit bij FlexPod. Vanuit het perspectief van NetApp past het erg goed in het hybride verhaal waar het al geruime tijd op inzet, onder andere dankzij de uitstekende koppelingen met de hyperscalers. Vanuit Cisco past het goed bij de ontwikkeling van stacks waar het op andere vlakken ook op inzet. Denk aan de aankondiging van AI POD van enkele maanden geleden. We hebben het laatste zeker nog niet gehoord van FlexPod.

