Crisis bij Nexperia: kwaliteit van chips niet te garanderen

Chipmaker Nexperia waarschuwt klanten dat producten uit China na 13 oktober mogelijk niet authentiek zijn of voldoen aan kwaliteitseisen. De Nederlandse fabrikant kampt met een crisis na overheidsmaatregelen en Chinese exportbeperkingen.

Het Nederlandse chipbedrijf Nexperia bevindt zich in een complexe situatie. Op 30 september greep de Nederlandse overheid in door controle over het bedrijf over te nemen. Kort daarna legde Beijing exportbeperkingen op. Deze verstoring treft de productieketen zwaar, omdat 70 procent van Nexperia’s chips weliswaar in Europa wordt gemaakt, maar in China wordt verpakt en gedistribueerd.

De maatregelen volgen na onthullingen over mogelijk lekkende chipkennis naar China. De Nederlandse overheid nam de controle over vanwege zorgen over de intenties van Chinese moeder Wingtech. Een Nederlandse rechtbank zette daarna topman Zhang Xuezheng uit zijn functie.

Nexperia bevestigt donderdag dat fabrieken buiten China normaal blijven draaien. “We blijven volledig betrokken bij onze activiteiten in China”, aldus het bedrijf. De faciliteiten in Maleisië en de Filipijnen verwerken de overige 30 procent van de productie.

Diplomatiek schaken om oplossing

Een Amerikaanse deal biedt enige ademruimte. Nexperia meldt dat het bedrijf een jaar lang niet onder Amerikaanse exportrestricties valt. China heeft bovendien toegezegd per geval naar exportmogelijkheden te kijken. Deze concessies zijn echter tijdelijk en bieden geen structurele oplossing.

De Chinese autoriteiten beschuldigen Nederland van gebrek aan constructieve medewerking. Beijing waarschuwt dat verdere verstoringen van de toeleveringsketen onvermijdelijk zijn zonder Nederlandse tegemoetkomingen. Het Witte Huis en EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič melden “vooruitgang” in gesprekken, maar concrete resultaten blijven uit.

De situatie stelt demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans voor een lastige opdracht. Hij voert gesprekken met Beijing over vervolgstappen, maar moet tegelijk de Nederlandse belangen verdedigen.

Tekort dreigt voor Europese auto-industrie

De crisis treft vooral autofabrikanten. Europese producenten uiten grote zorgen over een mogelijk chiptekort. Volkswagen schafte inmiddels alternatieve leveranciers aan om productielijnen draaiende te houden. Nexperia levert essentiële componenten voor moderne voertuigen.

Recente onthullingen over mogelijke diefstal van Britse bedrijfsgeheimen door topman Zhang compliceren de situatie verder. Hij zou hebben geprobeerd productie naar China te verplaatsen en Europese fabrieken te sluiten. Ook stal hij naar verluidt informatie over mosfet-productie uit het Verenigd Koninkrijk.

De problemen bij Nexperia illustreren de kwetsbaarheid van Europese chipproductie. Hoewel het meeste werk in Europa plaatsvindt, hangt de industrie af van Chinese verpakkingsfaciliteiten. Die afhankelijkheid blijkt nu een strategische zwakte in tijden van geopolitieke spanningen.