100MW datacentercapaciteit mogelijk jaren ongebruikt door energietekort

Twee gloednieuwe datacenters in Silicon Valley staan klaar voor 100 megawatt aan AI-hardware, maar kunnen nog jaren zonder stroom blijven. Digital Realty en Stack Infrastructure wachten op griduitbreidingen die pas in 2028 voltooid zijn.

Dat meldt Bloomberg. In Santa Clara, Californië, staan twee state-of-the-art datacenters te wachten. Digital Realty’s SJC37 beslaat zo’n 40.000 vierkante meter en is ontworpen voor 48 megawatt aan kritieke belasting. Stack Infrastructure’s SVY02A-campus, eveneens goed voor 48 megawatt, beschikt over een eigen onderstation en acht datahallen. Toch zijn beide faciliteiten volledig onbruikbaar.

Het probleem: er is geen elektriciteit beschikbaar. Het lokale elektriciteitsnet van Silicon Valley Power (SVP) kan de vraag niet bijbenen. Volgens Bloomberg kunnen de datacenters “jaren leeg blijven staan” voordat de benodigde infrastructuur gereed is.

Stad investeert, maar het duurt

Santa Clara, eigenaar van het nutsbedrijf Silicon Valley Power, pompt 450 miljoen dollar (389 miljoen euro) in gridupgrades. De investeringen moeten nieuwe onderstations en transmissielijnen opleveren. De planning voorziet in voltooiing tegen 2028. Tot die tijd verdeelt SVP de stroomlevering onder klanten naarmate capaciteit beschikbaar komt.

De stad telt al 57 actieve of geplande datacenters. De explosieve groei van AI-workloads drijft de vraag verder op. Moderne AI-clusters vergen honderden megawatts, wat lokale netwerken tot hun uiterste dwingt.

Digital Realty en Stack coördineren volgens Bloomberg met SVP om gefaseerde stroomlevering te regelen. Maar met AI-infrastructuur die sneller groeit dan transmissieprojecten goedgekeurd worden, loopt de kloof tussen voltooide gebouwen en beschikbare elektriciteit alleen maar op.

