Politie haalt duizenden servers neer van ‘bulletproof’ hoster

Het team cybercrime Oost-Nederland heeft duizenden servers in beslag genomen van een malafide hostingbedrijf. De aanbieder verhuurde digitale ruimte aan criminelen voor ransomware-aanvallen, phishing en verspreiding van kinderporno. De inbeslagname op 12 november moet verdere criminele activiteiten stoppen.

Het hostingbedrijf presenteerde zich als ‘bulletproof’. Ze beloofden volledige anonimiteit voor gebruikers en suggereerden niet mee te werken met opsporingsdiensten. Het bedrijf dook sinds 2022 op in meer dan 80 onderzoeken naar cyberdelicten in binnen- en buitenland.

Het team cybercrime Oost-Nederland greep op 12 november in. In totaal werden 250 fysieke servers in beslag genomen die in datacentra in Den Haag en Zoetermeer stonden. Door deze actie zijn ook duizenden virtuele servers uit de lucht gehaald.

Criminele infrastructuur ontmanteld

Hostingbedrijven zorgen ervoor dat websites, applicaties en andere onlinediensten beschikbaar zijn op het internet. Ze verhuren digitale ruimte. Dit onderzoek betreft een malafide aanbieder die ruimte verhuurde aan criminelen.

Denk aan ransomware-aanvallen, botnets en phishing. Ook werd de infrastructuur gebruikt voor het verspreiden van kinderporno. Door de inbeslagname kan verder onderzoek gedaan worden naar de criminele activiteiten op de verschillende servers. Het hostingbedrijf kan niet meer worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Analyse heeft prioriteit

“Onze eerste focus is het stoppen van de criminele activiteiten die via dit bedrijf mogelijk werden gemaakt”, aldus de politie. Hierdoor wordt op korte en lange termijn nieuw slachtofferschap voorkomen en wordt het criminele proces verstoord.

Gezien de grote hoeveelheid inbeslaggenomen data is de analyse op dit moment de hoogste prioriteit. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke criminelen gebruikmaakten van de diensten en welke misdaden precies werden gepleegd.

