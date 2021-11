Politie waarschuwt hostingbranche voor malafide hosting-resellers

De Nationale Politie waarschuwt Nederlandse internet- en hostingaanbieders voor voornamelijk Russische hostig-resellers. Wie met deze resellers in zee gaat, kan ongewild onderdeel worden van ransomware-aanvallen.

Het Team High Tech Crime Unit van de Nationale Politie heeft een lijst opgesteld met de namen van hosting-resellers die openlijk uitkomen voor diensten voor cybercriminelen. Denk hierbij aan het faciliteren van ransomware-aanvallen. Veel van de op de lijst voorkomende verdachte bedrijven zijn afkomstig uit Rusland. De lijst is onlangs in een brief met de diverse Nederlandse internet- en hostingbedrijven gedeeld.

Schade aan sector en bedrijven

De vermelde malafide bedrijven adverteren vaak met de wederverkoop van de diensten van Nederlandse internet- en hostingaanbieders. Vooral van vanwege de geroemde goede digitale infrastructuur waarover Nederland beschikt. Door met deze kwaadaardige partijen in zee te gaan, kan de Nederlandse internet- en hostingsector een slechte naam krijgen, zo geeft de Nationale Politie aan.

Daarnaast geeft de Nationale Politie aan dat samenwerking met een partij die direct of indirect cybercriminaliteit faciliteert, andere grote gevolgen kan hebben. Als deze hun aanvallen via de servers van een Nederlandse bonafide internet- of hostingaanbieder uitvoeren, kunnen deze in beslag worden genomen. Dit kost tijd en geld en kan ook schade opleveren voor andere normale klanten.

Geen juridische gevolgen

De High Tech Crime Unit roept de Nederlandse internet- en hostingaanbieders daarom met klem op de lijst te gebruiken voor het doorlichten van hun klantenbestand. Het gaat hierbij trouwens alleen om een dringend advies. Aan het verspreiden van de lijst zijn geen juridische sancties verbonden. Het advies van de Nationale Politie wordt verder ondersteund door de belangenorganisatie van de Nederlandse internet- en hostingaanbieders, de Dutch Cloud Community (DCC).