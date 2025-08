Odido-storing: opnieuw problemen met mobiel en vast internet

Update 09:25: het lijkt erop dat het Odido-netwerk is hersteld. Hoewel er nog steeds gebruikers zijn die problemen melden, is toegang tot mobiel en vast internet voor velen weer in orde.

Odido kampt opnieuw met een storing. Al vroeg in de ochtend stroomden duizenden meldingen binnen over problemen met mobiel en vast internet op Allestoringen.nl. Ook klanten van Ben en Simpel ondervonden hinder.

Odido heeft de laatste tijd vaker met storingen te maken. Halverwege juni volgden drie verschillende storingen elkaar op in drie dagen tijd. Deze werden veroorzaakt door een DNS-storing, daarna één door de gevolgen van die eerdere storing en ten slotte nog een kabelbreuk in het mobiele netwerk.

Vroege problemen

Rond 8.30 uur vrijdag waren al elfduizend klachten binnengekomen op Allestoringen.nl. De problemen begonnen in de nacht van donderdag op vrijdag met meldingen over mobiel internet, vast internet en algehele storingen.

Odido-klanten rapporteerden ook in het buitenland last van de storing, meldt NU.nl. Ben en andere merken van het telecombedrijf ondervonden eveneens problemen.

Veiligheidsregio slaat alarm

Veiligheidsregio Rijnmond sprak van een landelijke telefoniestoring, hoewel Odido dit niet bevestigde. Een woordvoerder erkende tegenover NU.nl wel dat klanten “problemen kunnen ervaren” met het netwerk.

“We zijn momenteel hard op zoek naar de oorzaak en de oplossing”, aldus de woordvoerder. Meer details kon hij vrijdagochtend nog niet geven.

De huidige storing benadrukt opnieuw de kwetsbaarheid van telecomunicatie-infrastructuur en de grote impact op gebruikers.