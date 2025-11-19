AMD en Eviden bouwen Europese exascale-supercomputer

Europa krijgt zijn tweede exascale-supercomputer. Eviden en AMD zijn officieel geselecteerd om Alice Recoque te bouwen, een systeem dat ruim boven de grens van één exaflop moet presteren en zowel HPC-onderzoek als grootschalige AI-toepassingen in Europa moet versnellen.

De installatie wordt het krachtigste systeem dat ooit in Frankrijk is geplaatst en moet de volgende generatie Europese onderzoeks- en AI-infrastructuur ondersteunen.

Het systeem zal worden gebouwd voor het Franse GENCI en komt te staan in het TGCC-datacenter van CEA, waar nu al meerdere BullSequana-systemen actief zijn. Alice Recoque moet een sprong van vijftig keer meer rekenkracht neerzetten ten opzichte van de huidige faciliteiten, terwijl het energieverbruik slechts ongeveer vijf keer toeneemt. De totale projectkosten bedragen 554 miljoen euro en worden gezamenlijk gedragen door EuroHPC JU, het Digital Europe Programme en het Jules Verne-consortium waarin Frankrijk, Nederland en Griekenland samenwerken.

Alice Recoque wordt een combinatie van klassieke HPC-simulaties en moderne AI-workloads. Daarvoor worden AMD’s nog te lanceren EPYC Venice-processors ingezet, die volgens informatie uit externe bronnen tot 256 cores per CPU zouden kunnen bevatten. De acceleratie komt van AMD’s Instinct MI430X, gebaseerd op de CDNA 5-architectuur en uitgerust met 432 GB HBM4 en een bandbreedte van 19,6 TB per seconde.

De GPU’s ondersteunen zowel HPC-precisie als AI-formaten zoals FP4 en FP8. AMD-FPGAs worden toegevoegd voor workloads die baat hebben bij aanpasbare logica. Voor gebruikers die expliciet op Europese technologie willen draaien, wordt daarnaast een aparte rekenpartij ingericht met de aankomende Rhea2-CPU van SiPearl. Die chip is nog niet voltooid, waardoor die onderdelen waarschijnlijk later in de implementatiecyclus geplaatst worden.

Warmwaterkoeling

Het systeem bestaat uit 94 racks. Het geheel is gebouwd op Evidens nieuwste BullSequana XH3500-architectuur. De interconnect wordt volledig verzorgd door Evidens eigen BXI-technologie. Hiermee wil de leverancier een alternatief bieden voor niet-Europese HPC-netwerken en tegelijkertijd de controle over de hele architectuur behouden. De opslag wordt geleverd door DDN.

Het systeem verbruikt tijdens typische belasting ongeveer 12 megawatt. De volledige installatie wordt met warmwaterkoeling gekoeld, waarbij alle componenten door de vijfde generatie vloeistofkoeling van Eviden worden afgevoerd. Software zoals Evidens Argos moet realtime energiemanagement mogelijk maken, met verbeteringen die volgens de leverancier tot ongeveer twintig procent hogere energie-efficiëntie per workload kunnen opleveren.

Alice Recoque is bedoeld voor uiteenlopende wetenschappelijke domeinen. Denk aan klimaatmodellering, materiaalonderzoek, energiewetenschappen en medische digital twins. Dit, naast de ontwikkeling van Europese AI-modellen. Daarnaast moet het systeem voldoende capaciteit bieden om de steeds grotere datastromen van telescopen, satellieten en IoT-systemen te verwerken.

De planning van Eviden en AMD houdt rekening met de marktintroductie van de Venice-CPU’s en MI430X-accelerators in 2026. Daardoor wordt verwacht dat het systeem in 2027 of 2028 volledig operationeel kan zijn.