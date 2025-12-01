Rubrik brengt Agent Cloud naar AWS Bedrock

Rubrik kondigt tijdens AWS re:Invent 2025 de lancering aan van Rubrik Agent Cloud voor Amazon Bedrock AgentCore. Het platform moet organisaties helpen AI-agents te monitoren, beheren en terugdraaien wanneer er fouten optreden.

AI-agents nemen steeds meer taken over binnen bedrijven. Ze kunnen zelfstandig beslissingen nemen en acties uitvoeren zonder menselijke tussenkomst. Maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Rubrik Agent Cloud moet organisaties daarom de tools geven om grip te houden op wat deze autonome systemen doen.

De oplossing integreert met Amazon Bedrock AgentCore en combineert data-, identiteits- en applicatiecontext. Dit stelt bedrijven in staat om elke agent in actie te zien, beleid in realtime af te dwingen en fouten onmiddellijk terug te draaien voordat ze escaleren tot ernstige problemen.

Drie pijlers voor agentbeheer

Rubrik Agent Cloud bestaat uit drie hoofdcomponenten. Agent Monitor ontdekt automatisch agents die zijn gebouwd op Amazon Bedrock AgentCore en andere populaire tools. Het systeem brengt de ‘blast radius’ van actieve agents in kaart en houdt continu hun activiteiten en datatoegang bij. Alle acties worden vastgelegd in onveranderbare audittrails die context vastleggen vanuit data, identiteit en applicaties.

Agent Govern volgt het gebruik van agents, evalueert prestaties ten opzichte van prompts en geeft teams de middelen om ongewenste acties te controleren. Het definieert en handhaaft realtime beleidsregels voor agentgedrag, toegang en acties. Ook biedt het connectiviteit met enterprise identity-systemen voor veilige, conforme innovatie.

Agent Remediate, in augustus 2025 aangekondigd als Agent Rewind, gaat verder dan observability. Klanten kunnen ongewenste of destructieve acties onmiddellijk ongedaan maken, zonder downtime of dataverlies. Het selectieve rollback-mechanisme beschermt kritieke data en systemen met immutable recovery.

Onderzoek toont aan dat 72 procent van de leiders een toename in cyberrisico’s meldt. Bijna de helft daarvan, zo’n 47 procent, wordt gekoppeld aan de groeiende capaciteiten van generatieve AI-aangedreven aanvallen. “Amazon Bedrock AgentCore geeft ontwikkelaars de flexibiliteit om intelligente agents te bouwen en implementeren met hun keuze aan AI-model of framework”, aldus Devvret Rishi, General Manager of AI bij Rubrik.

AWS Resilience Competency behaald

Naast Agent Cloud maakte Rubrik ook bekend dat het de AWS Resilience Software Competency heeft behaald in de Recovery-categorie. Deze specialisatie erkent Rubrik als AWS Partner met gevalideerde oplossingen om bedrijven te helpen bij het verbeteren van de beschikbaarheid en veerkracht van kritieke systemen.

Rubrik Agent Cloud voor Amazon Bedrock AgentCore wordt de komende maanden beschikbaar. Niet alle functies zijn momenteel actief.