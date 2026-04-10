AWS krijgt Agent Registry voor beheer AI-agents

AWS introduceert de Agent Registry in AgentCore, een centraal systeem voor het delen en hergebruiken van AI-agents binnen organisaties. De preview-versie moet het probleem van ‘agent sprawl’ aanpakken en helpt bedrijven die honderden of duizenden agents inzetten om grip te houden op hun AI-landschap.

Bedrijven die opschalen naar honderden of duizenden agents kampen met drie uitdagingen. Ten eerste ontbreekt zicht op welke agents er draaien. Daarnaast is er geen controle over wie agents mag publiceren. Tot slot bouwen teams vaak functionaliteit die al bestaat.

AWS ziet de chaos snel toenemen zonder centraal systeem. Compliance-risico’s nemen toe en ontwikkelaars verspillen tijd aan dubbel werk. Het probleem wordt versterkt doordat agents verspreid zijn over AWS, andere clouds en on-premises omgevingen.

Platformteams hebben meer nodig dan een simpele lijst. Ze moeten agents kunnen bouwen, publiceren met workflows, teams helpen om bestaande agents te vinden, bepalen wie wat mag gebruiken, productie monitoren en verouderde agents uitfaseren.

Wat biedt de Agent Registry?

De registry slaat metadata op voor elke agent, tool, MCP server, agent skill en custom resource. Het legt vast wie iets heeft gepubliceerd, welke protocollen het gebruikt en hoe je het aanroept. Standaarden als MCP en A2A worden direct ondersteund, met ruimte voor eigen schema’s.

Registreren kan op twee manieren. Handmatig via console, SDK of API, waarbij je zelf beschrijvingen en documentatie toevoegt. Of automatisch door te verwijzen naar een MCP- of A2A-endpoint die de details zelf ophaalt.

De registry werkt via de AgentCore Console, API’s en als MCP server. MCP-compatibele clients als Kiro en Claude Code kunnen er direct mee communiceren. Voor organisaties met eigen identity providers zorgt OAuth-toegang ervoor dat teams eigen discovery-interfaces kunnen bouwen zonder IAM credentials.

Centraal zoeken en hergebruiken

Zonder centrale registry zoeken ontwikkelaars extern of bouwen ze onbewust functies na die collega’s al maakten. De registry lost dit op met hybride zoek die keywords en semantiek combineert. Lange queries gebruiken ook semantisch begrip om conceptueel gerelateerde resultaten te vinden.

Een zoekopdracht naar “payment processing” toont ook tools getagd als “billing” of “invoicing”. Teams zoeken eerst in de registry voordat ze iets nieuws bouwen. Als een goedgekeurde functie bestaat, gebruiken ze die. Anders bouwen ze het, registreren het en maken het beschikbaar voor anderen.

Tip: AWS introduceert multi-agent-orkestratie voor Bedrock