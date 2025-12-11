Musk en Bezos starten race om datacenters in de ruimte

De rivaliteit tussen Elon Musk en Jeff Bezos verplaatst zich van raketten naar AI-infrastructuur. Beide ondernemers zien een toekomst waarin datacenters niet langer op aarde draaien maar in een baan om de planeet, een markt met potentieel enorme waarde.

Dit meldt The Wall Street Journal. Blue Origin onderzoekt al geruime tijd welke technologie nodig is om rekenclusters in de ruimte te laten functioneren. SpaceX werkt intussen aan nieuwe Starlink-satellieten die AI-hardware moeten dragen, onderdeel van gesprekken met investeerders die het bedrijf op honderden miljarden dollars waarderen.

Het concept kent grote technische hindernissen. Satellieten die AI-modellen verwerken moeten presteren op een niveau dat nu alleen haalbaar is in grote datacenters op aarde. Critici verwachten dat kosten, risico’s en fysieke beperkingen in de ruimte de businesscase voorlopig beperken. Voorstanders wijzen juist op voordelen zoals vrijwel onbeperkte zonne-energie en het wegvallen van beperkingen rond grond en netcapaciteit.

Toch groeit de interesse. Google en Planet Labs willen in 2027 twee proefsatellieten met AI-chips lanceren. Die missie moet aantonen dat clusters van orbitale systemen als volwaardige rekenplatformen kunnen werken. Volgens Google zijn voor een datacenter van één gigawatt duizenden satellieten nodig. Zelfs bij succes volgt nog een lang traject om het concept schaalbaar en betaalbaar te maken.

Bezos ziet eveneens kansen. Tijdens een bijeenkomst in Italië stelde hij dat datacenters op termijn logischer in de ruimte staan door de constante beschikbaarheid van zonne-energie. Blue Origin werkt ondertussen voort aan New Glenn, de raket die grote aantallen satellieten moet kunnen lanceren.

De interesse reikt verder dan de grote drie. OpenAI-topman Sam Altman zou hebben onderzocht of zijn organisatie een lanceerbedrijf moet overnemen om AI-capaciteit zelf de ruimte in te brengen. Ook andere spelers experimenteren met prototypes voor orbitale rekenkracht.

Duizenden satellieten nodig

De technische uitdagingen blijven aanzienlijk. Hardware moet beschermd worden tegen extreme temperaturen en straling, terwijl datatransport snel genoeg moet zijn om concurrerend te blijven. Tegelijk kan de behoefte aan duizenden satellieten de ruimtevaartsector verder opstuwen. Een hogere lanceerfrequentie zou raketontwikkelaars helpen kosten te drukken, iets wat SpaceX met Falcon 9 al aantoont.

Als het lukt om AI-rekenkracht op grote schaal in een baan om de aarde te brengen, kan datacentercapaciteit loskomen van aardse infrastructuur. Voorlopig blijft het experimenteren, maar de ambities van grote technologie- en ruimtevaartbedrijven tonen dat deze ontwikkeling serieus wordt nagestreefd.