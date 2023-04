Chipmakers STMicroelectronics en GlobalFoundries kregen vrijdag toestemming van de EU om met Franse overheidssteun een nieuwe chipfabriek in Frankrijk te ontwikkelen. De actie zal de leveringszekerheid, de veerkracht en de productie van halfgeleidertechnologie in Europa verbeteren.

De Europese Commissie kondigde aan dat de steun de vorm zal aannemen van rechtstreekse subsidies aan de bedrijven. De steun bedraagt 7,4 miljard euro en de EC verwacht dat het project tegen 2027 op volle capaciteit zal draaien.

De partijen kondigden hun voornemen om de nieuwe faciliteit te bouwen in juni aan. Zij zullen deze bouwen naast de huidige vestiging van STM in Crolles. Het bedrijf verwacht tot 620.000 18-nanometer wafers per jaar te produceren.

Energie-efficiëntie en groene overgang

De in Europa ontwikkelde technologie heeft een aanzienlijk lager energieverbruik dan de momenteel beschikbare alternatieven. Het project zal het mogelijk maken energie-efficiënte en veilige processoren in massaproductie te nemen.

De energie-efficiënte halfgeleiders “zijn nodig voor elektrische voertuigen, laadstations en andere toepassingen die een belangrijke rol spelen in de groene transitie in Europa”, aldus Margrethe Vestager van de EC.

“De maatregel zal ook hooggekwalificeerde werkgelegenheid en ontwikkelingskansen in Europa creëren en tegelijk mogelijke concurrentieverstoringen beperken.”

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben aangedrongen op binnenlandse chipfabricage en gezamenlijk miljarden geïnvesteerd in overheidssubsidies. Het doel is de alliantie met Aziatische leveranciers te verminderen. Dit zou het wereldwijde chiptekort waar automakers mee kampen verlichten.

