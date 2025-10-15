Arm en OPC lanceren chipletstandaarden voor AI-datacenters

Arm werkt samen met het Open Compute Project (OCP) aan nieuwe standaarden voor energiezuinige AI-datacenters. De chipontwerper wil hiermee inspelen op de groeiende vraag naar rekenkracht en het stijgende energieverbruik dat gepaard gaat met grootschalige AI-toepassingen.

Dit meldt SiliconAngle. Arm introduceerde de Foundation Chiplet System Architecture (FCSA), een specificatie die binnen het OCP wordt gedeeld. Deze standaard moet het eenvoudiger maken voor fabrikanten om compatibele chiplets te ontwikkelen voor system-on-a-chip (SoC)-ontwerpen. Door verschillende componenten zoals CPU’s, geheugen en netwerkinterfaces te integreren in één pakket, kunnen datacenters efficiënter en compacter worden ingericht.

Volgens Arm neemt de rekenintensiteit in datacenters snel toe, waardoor de traditionele serverarchitectuur onder druk komt te staan. De overstap van afzonderlijke serverborden naar geïntegreerde SoC’s moet het energieverbruik verlagen en de prestaties per watt verbeteren. Arm benadrukt dat AI-racks tegenwoordig tot tien keer meer stroom verbruiken dan vijf jaar geleden. Chipletgebaseerde ontwerpen kunnen dat effect beperken en de operationele kosten drukken.

Met de FCSA wil Arm bovendien een gemeenschappelijke basis leggen voor chipletinterfaces, zodat componenten van verschillende leveranciers beter samenwerken. Dat biedt ontwikkelaars meer flexibiliteit bij het samenstellen van nieuwe AI-accelerators, zonder elk onderdeel zelf te hoeven ontwerpen.

Arm breidt Total Design-systeem uit

Daarnaast breidt Arm zijn Total Design-ecosysteem verder uit. Dit programma, dat twee jaar geleden van start ging, is inmiddels gegroeid van 13 naar 36 partners in de chipindustrie. Daar komen nu tien nieuwe partners bij, waaronder Astera Labs, Rebellions, Marvell en enkele Aziatische specialisten in verpakking en interconnectietechnologie. Volgens Arm moet de gezamenlijke expertise binnen dit netwerk helpen om de ontwikkeltijd van complexe SoC’s te verkorten en de kosten te verlagen.

Het Open Compute Project werd in 2011 opgericht door Facebook (nu Meta) om de ontwikkeling van open hardware voor datacenters te versnellen. De organisatie stimuleert samenwerking tussen technologiebedrijven, onderzoekers en eindgebruikers door ontwerpen, specificaties en best practices publiek te delen. OCP richt zich op uiteenlopende onderdelen van datacenterinfrastructuur, zoals koeling, energiebeheer, netwerkarchitecturen en rekensystemen. Door kennis en ontwerpen open te stellen, wil OCP innovatie versnellen en de kosten van grootschalige infrastructuur verlagen.

Om de ontwikkeling van nieuwe AI-infrastructuren te versnellen, is Arm onlangs toegetreden tot de raad van bestuur van OCP. Daarmee schaart het zich naast grote spelers als Meta, Google, Intel en Microsoft, die gezamenlijk werken aan interoperabele standaarden voor de volgende generatie AI-datacenters.