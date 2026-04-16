SolarWinds introduceert SW1 om IT-beheer verder te automatiseren met AI

Softwareleverancier SolarWinds heeft een nieuwe AI-functionaliteit aangekondigd die gericht is op het automatiseren van IT-beheer. Het product, SW1 genoemd, moet organisaties helpen om minder afhankelijk te worden van handmatige processen en sneller te reageren op problemen binnen complexe IT-omgevingen.

Volgens het bedrijf speelt de introductie in op de groeiende complexiteit van IT-landschappen. Veel organisaties werken met een combinatie van on-premises systemen, private cloud en publieke cloudomgevingen. Die hybride aanpak zorgt voor meer beheerlast en vraagt om betere monitoring en automatisering. SolarWinds positioneert SW1 als een centrale interface waarmee IT-teams via natuurlijke taal inzicht kunnen krijgen in prestaties, capaciteit en de status van systemen.

SW1 is gebaseerd op wat SolarWinds omschrijft als een agentic framework. Daarmee verwijst het naar een architectuur waarin AI-systemen binnen vooraf ingestelde kaders zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Volgens SiliconANGLE functioneert SW1 als een AI-identiteit die samenwerkt met IT-teams om workflows binnen datacenter- en cloudomgevingen te coördineren.

De druk op IT-afdelingen neemt volgens zowel het bedrijf als externe berichtgeving verder toe door de hoeveelheid data en meldingen die moderne omgevingen genereren. IT-teams worden geconfronteerd met grote volumes alerts en signalen, waardoor zij veel tijd kwijt zijn aan het oplossen van incidenten in plaats van strategische werkzaamheden. Automatisering moet dit proces verlichten door problemen eerder te signaleren en waar mogelijk te voorkomen, voegt SiliconANGLE toe.

Natuurlijke taal als toegang tot data

SW1 is geïntegreerd in zowel de self-hosted als de SaaS-variant van SolarWinds Observability en bundelt signalen uit verschillende bronnen tot één overzicht. IT-professionals kunnen het systeem gebruiken om via natuurlijke taal vragen te stellen over bijvoorbeeld databasecapaciteit of prestatieproblemen in cloudapplicaties, aldus SiliconANGLE.

In een toelichting zegt Cullen Childress, Chief Product Officer bij SolarWinds, dat organisaties volgens hem behoefte hebben aan technologie die niet alleen problemen signaleert, maar ook helpt om deze te voorkomen. Hij stelt dat het doel is om IT-teams minder tijd te laten besteden aan operationele taken en meer ruimte te geven voor strategische werkzaamheden.

Hoewel SW1 per direct beschikbaar is, ligt de nadruk bij de eerste versie vooral op het genereren van inzichten. In veel gevallen blijven menselijke beheerders verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties. SolarWinds werkt volgens eigen zeggen aan verdere uitbreiding van autonome functionaliteit in komende updates.

Op de roadmap staan onder meer mogelijkheden om risico’s rond servicelevels eerder te signaleren en om automatisch workflows, scripts en runbooks te genereren op basis van bestaande kennis. Ook wil het bedrijf het aantal meldingen terugdringen door irrelevante of dubbele alerts te filteren en verbanden tussen incidenten beter inzichtelijk te maken.

De introductie van SW1 valt samen met de publicatie van het IT Trends Report 2026 van SolarWinds. Daarin wordt volgens het bedrijf een verschuiving zichtbaar waarbij IT-professionals zich ontwikkelen van uitvoerende beheerders naar rollen waarin zij vooral AI-gestuurde processen aansturen en controleren.