Europese Commissie overweegt onbeperkte spectrumrechten

De Europese Commissie werkt aan een ingrijpende herziening van de telecomregels waarbij telecomaanbieders mogelijk voor onbepaalde tijd toegang krijgen tot radiospectrum. Met deze maatregel wil Brussel investeringen in digitale infrastructuur stimuleren en de uitrol van netwerken binnen de Europese Unie versnellen.

Het voorstel, dat door Reuters is ingezien, maakt deel uit van de aankomende Digital Networks Act, die op 20 januari wordt gepresenteerd door EU-commissaris voor technologie Henna Virkkunen. In de maanden daarna volgen onderhandelingen met de lidstaten en het Europees Parlement, waarna het wetsvoorstel definitief kan worden vastgesteld.

In het conceptdocument stelt de Commissie dat langdurige, in principe onbeperkte gebruiksrechten voor radiospectrum zorgen voor meer zekerheid bij investeringsbeslissingen. Telecombedrijven zouden hierdoor eerder bereid zijn om grootschalig te investeren in nieuwe netwerken en diensten. Daarnaast moet deze aanpak bijdragen aan stabielere marktomstandigheden voor de handel en verhuur van spectrum.

Volgens de Commissie kan een onbeperkte looptijd ook de ontwikkeling van een volwassen secundaire markt bevorderen, waarin radiospectrum gemakkelijker kan worden doorverkocht of geleased. Dat moet de efficiëntie van het spectrumgebruik vergroten en innovatie stimuleren.

Verplichte uitrol van netwerken

Tegelijkertijd wil de EU voorkomen dat waardevol spectrum ongebruikt blijft. Daarom wordt gedacht aan voorwaarden waarbij bedrijven het spectrum actief moeten inzetten of delen, met duidelijke verplichtingen rond netwerkuitrol. Zo moet worden voorkomen dat spectrum wordt opgekocht en vervolgens wordt geblokkeerd voor concurrenten.

Het voorstel bevat daarnaast strengere toezichtmaatregelen voor grote telecomspelers. Bedrijven die in één markt een dominante positie hebben, kunnen die status ook krijgen in nauw verwante markten. In dat geval kunnen extra verplichtingen gelden, zoals transparantie-eisen, gelijke behandeling van concurrenten en mogelijk ook prijsregulering of gescheiden boekhoudingen.

Met de Digital Networks Act probeert de Europese Commissie de versnipperde telecommarkt in Europa te versterken en beter te laten concurreren met spelers uit de Verenigde Staten en Azië. Of onbeperkte spectrumrechten daarbij het juiste instrument zijn, zal de komende maanden onderwerp zijn van intensief politiek debat.