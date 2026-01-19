OpenAI wijst naar omzetgroei om twijfels over bedrijf weg te nemen

OpenAI positioneert zijn bedrijfsmodel steeds nadrukkelijker rond het principe dat investeringen en inkomsten moeten meegroeien met de waarde die kunstmatige intelligentie oplevert.

In een blog beschrijft CFO Sarah Friar hoe AI binnen OpenAI is verschoven van een experimenteel hulpmiddel naar een vorm van infrastructuur. Hierbij zijn de kosten en opbrengsten direct gekoppeld aan daadwerkelijk gebruik en toegevoegde productiviteit.

Volgens OpenAI groeide ChatGPT in korte tijd uit tot een vast onderdeel van zowel persoonlijke als professionele workflows. Wat begon als ondersteuning bij studie, schrijven en planning, zetten gebruikers inmiddels structureel in bij softwareontwikkeling, marketing, financiële analyses en managementbesluitvorming. Die bredere inzet vormt volgens het bedrijf de basis voor een economisch model dat afwijkt van traditionele softwarelicenties.

In plaats van vaste prijzen per gebruiker kiest OpenAI voor een combinatie van abonnementen en gebruiksgebaseerde tarieven. Voor consumenten en teams bestaan betaalde ChatGPT-modellen. Dit, terwijl ontwikkelaars en bedrijven via API’s betalen naar gelang de hoeveelheid rekenwerk die de modellen verrichten. Daarmee, zo stelt OpenAI, bewegen de kosten mee met de waarde die organisaties daadwerkelijk uit intelligentie halen, vergelijkbaar met cloudinfrastructuur.

Advertenties als ondersteuning

Het bedrijf ziet ChatGPT bovendien steeds vaker als een platform dat gebruikers helpt bij het nemen van beslissingen, niet alleen bij het verkrijgen van informatie. Dat opent ruimte voor nieuwe vormen van commercie en advertenties, mits deze aansluiten bij concrete beslismomenten en aantoonbaar relevant zijn. Advertenties worden daarbij gepresenteerd als ondersteunend element binnen een beslisproces, niet als generieke inkomstenbron.

Aanvullende context komt uit berichtgeving van Neowin, dat schrijft dat OpenAI deze strategie onderbouwt met stevige omzet- en capaciteitsgroei. Volgens die publicatie is de omzet van OpenAI het afgelopen jaar verdrievoudigd en uitgekomen op meer dan 20 miljard dollar aan jaarlijkse terugkerende omzet. Die groei zou parallel lopen aan een sterke uitbreiding van de beschikbare rekenkracht sinds de introductie van ChatGPT.

Over een periode van drie jaar zou de totale compute-capaciteit zijn gegroeid van circa 0,2 gigawatt in 2023 naar ongeveer 1,9 gigawatt in 2025, een toename van ongeveer 9,5 keer. Friar stelt daarbij dat een snellere beschikbaarheid van rekenkracht in eerdere jaren de adoptie en monetisatie verder had kunnen versnellen, wat infrastructuur positioneert als directe aanjager van groei in plaats van als kostenpost.

Dezelfde berichtgeving beschrijft ook een strategische verschuiving in de infrastructuurkeuzes van OpenAI. Waar het bedrijf in 2023 en 2024 volledig afhankelijk was van Microsoft, werkt het inmiddels met meerdere infrastructuurpartners. Die spreiding moet het eenvoudiger maken om capaciteit te plannen, te financieren en op te schalen naarmate de vraag naar AI-diensten blijft toenemen.

Kostenefficiëntere infrastructuur

Daarnaast differentieert OpenAI zijn gebruik van hardware op basis van prestaties en efficiëntie. Training van nieuwe frontier-modellen vindt plaats op de meest geavanceerde systemen, terwijl grootschalige inference-workloads worden verplaatst naar kostenefficiëntere infrastructuur. Deze aanpak sluit aan bij het bredere streven om rekenkracht zo doelgericht mogelijk in te zetten.

Gezamenlijk schetsen het OpenAI-blog en de aanvullende cijfers een bedrijf dat bewust kiest voor een kapitaalintensieve strategie, waarbij investeringen in compute, modelontwikkeling, productadoptie en omzet elkaar versterken. OpenAI wil daarmee laten zien dat de schaalvergroting niet leidt tot ongerichte uitgaven, maar bedoeld is om kunstmatige intelligentie te positioneren als een structurele infrastructuurlaag voor de wereldeconomie.

Lees ook: Business-model OpenAI werkt niet: faillisement dreigt