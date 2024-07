Business-model OpenAI werkt niet: faillisement dreigt

OpenAI begon 2024 met een positieve verrassing. Het boekte een jaaromzet van 1,6 miljard dollar, veel hoger dan verwacht. Dat komt wel met een belangrijke keerzijde: het blijkt bij lange na niet genoeg om winstgevend te zijn, en de voorspelde bedragen voor 2024 ook niet. Als het tij niet keert, nadert OpenAI een uiterst opzienbarend faillisement binnen een jaar.

De kosten van OpenAI zijn astronomisch. De ChatGPT-maker is op weg 7 miljard dollar te spenderen in 2024 aan het trainen van modellen als GPT-4o. Daarbovenop zijn de jaarlijkse personeelskosten 1,5 miljard dollar. Het lichtpuntje is dat de jaaromzet voor 2024 naar verwachting tussen de 3,5 miljard en 4,5 miljard dollar zal liggen. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de geboekte jaaromzet van 2023 (1,6 miljard dollar).

Het dagelijks draaien van ChatGPT, dat circa 350.000 servers met meerdere Nvidia A100-chips kost, is op nagenoeg volle capaciteit, meldt The Information. Ondanks een grote korting vanuit Microsoft komen de cloudkosten voor OpenAI neer op 700.000 dollar per dag. De opbrengsten vanuit betaalde ChatGPT-abonnementen compenseren dat ruim, maar het voortdurend verder ontwikkelen van AI-modellen levert een financiële druk op waar OpenAI niet tegen gewapend is. Zelfs de 11 miljard dollar aan investeringen gaat in rap tempo in rook op.

Concurrentie moordend

Het is niet de eerste keer dat OpenAI in financieel zwaar weer verkeert. Ondanks een grote deal met Microsoft berichtten verschillende media in augustus 2023 dat het lot van de ChatGPT-maker aan een zijden draadje hing. Een tumultueuze periode volgde in de winter van 2023-24 toen CEO Sam Altman werd ontslagen en weer terugkeerde. Daarmee trok het financiële verhaal omtrent OpenAI terug naar de achtergrond, tot nu.

Het nieuws over OpenAI’s penibele financiële situatie komt op een moment waarop de AI-race volop in beweging is. Nadat Anthropic het sterke Claude 3.5 Sonnet presenteerde, volgde Meta met het open-source model Llama 3.1 en kwam Mistral met Large 2. OpenAI zelf zit niet stil en is aan de uitrol van de langverwachte AI-zoekmachine begonnen: SearchGPT. Voor deze dienst is het eveneens onduidelijk op welke manier OpenAI dit denkt te commercialiseren. Eén van de mogelijkheden is dat het bedrijf voor het eerst munt zal proberen slaan uit advertentie-inkomsten door reclames te tonen in de AI-gegenereerde antwoorden.

SearchGPT daagt met name het ingezetene Google Search uit, met als achterliggende gedachte dat generatieve AI het welbekende internetzoeken op een hoger plan tilt. Google zelf lanceerde een halfbakken AI Overviews-feature binnen de zoekmachine dat onder meer lijm op pizza adviseerde, dat een opening suggereert voor alternatieven.

Een relatief volwassen AI-zoekmachine is er al wel: Perplexity. Dat AI-bedrijf gebruikt wel vooral LLM’s van andere partijen, een zwakte die OpenAI kan exploiteren.

Waarom in de cloud?

Het is ietwat opzienbarend dat OpenAI zoveel geld kwijt is aan Azure. Immers heeft het toegang tot de meest geavanceerde hardware binnen de eigen bedrijfsmuren, zoals een bezoek van Nvidia-CEO Jensen Huang in april suggereerde. Onder de streep blijkt alleen een hyperscaler als Microsoft de benodigde compute in huis te hebben voor state-of-the-art AI-training. Het dagelijks draaien van ChatGPT (inferencing) kost ook veel, maar dat bedrag is laag genoeg om te compenseren met voldoende betalende gebruikers. Echter stagneert het gebruikersaantal juist, nadat ChatGPT ooit begon als snelst groeiende app aller tijden. Daarnaast kampt de dienst regelmatig met storingen en klagen gebruikers over prestatieverlies sinds de lancering van GPT-4 in maart 2023.

De voortdurende AI-strijd put dus niet alleen het stroomnetwerk, de watervoorraden en de chipproductie uit, maar ook de portemonnee van OpenAI. Zonder concurrenten was dat geen probleem geweest; in dat scenario was de AI-training al minder een prioriteit geweest. Nu het bedrijf van Sam Altman koste wat het kost Artificial General Intelligence najaagt en met nieuwe modellen moet komen om bij te blijven, is het aan externe partijen om OpenAI in de race te houden.

Het zal een precaire situatie blijven, want OpenAI mist de onoverbrugbare voorsprong die het eigenlijk vereist. Er zijn geen switching costs voor organisaties en consumenten, gratis tokens zijn er genoeg voor de meeste gebruikers en wat ChatGPT, DALL-E 3 of SearchGPT ook biedt, het is nauwelijks te onderscheiden van de nagenoeg net zo imposante alternatieven. Problematischer is dat geavanceerde AI-training vrijwel niet goedkoper te krijgen is, aangezien nieuwe leidende LLM’s tot nu toe alleen maar méér parameters, meer trainingstijd en meer data vereisen.

