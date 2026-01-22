Blue Origin zet met TeraWave in op snel satellietnetwerk

Blue Origin heeft plannen onthuld voor een nieuw satellietnetwerk onder de naam TeraWave. Met dit netwerk wil het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos (foto) data wereldwijd beschikbaar maken met snelheden tot 6 terabit per seconde.

De focus ligt niet op consumenten, maar op zakelijke klanten, datacenters en overheden die behoefte hebben aan zeer snelle, schaalbare en betrouwbare verbindingen.

TeraWave wordt opgebouwd uit een grote satellietconstellatie die verschillende banen rond de aarde combineert. Volgens aanvullende informatie bestaat het netwerk uit 5.280 satellieten in lage aardbaan en 128 satellieten in middelhoge aardbaan. De satellieten in lage baan maken gebruik van radiofrequentieverbindingen en zijn goed voor datasnelheden tot 144 Gbps.

De satellieten in middelhoge baan gebruiken optische verbindingen en zorgen voor de veel hogere doorvoersnelheid van 6 Tbps. De eerste satellieten moeten eind 2027 worden gelanceerd, al is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat het volledige netwerk operationeel is, schrijft TechCrunch.

Symmetrische upload- en downloadsnelheden

Met TeraWave wil Blue Origin een extra netwerklaag toevoegen bovenop bestaande infrastructuren. Het systeem is bedoeld voor locaties waar traditionele verbindingen zoals glasvezel moeilijk, duur of praktisch onhaalbaar zijn. De nadruk ligt daarbij op symmetrische upload- en downloadsnelheden, extra redundantie en de mogelijkheid om snel op te schalen naarmate de vraag groeit.

TechCrunch plaatst de aankondiging van TeraWave in de bredere context van de activiteiten van oprichter Jeff Bezos. Naast Blue Origin is hij ook betrokken bij een apart satellietproject, Leo, via Amazon, dat zich juist richt op consumenten en meer traditionele breedbandsnelheden biedt. De twee netwerken zijn niet bedoeld als directe concurrenten, maar vullen ze elkaar aan door verschillende doelgroepen en gebruiksscenario’s te bedienen.

Daarmee begeeft Blue Origin zich in hetzelfde speelveld als bestaande aanbieders van satellietinternet, waaronder Starlink, maar met een duidelijk andere positionering. Waar Starlink zich richt op consumenten, commerciële partijen en overheden met snelheden in de orde van honderden megabits per seconde, mikt TeraWave op grootschalige dataverbindingen voor enterprise-omgevingen.

De introductie van TeraWave onderstreept de bredere ontwikkeling van Blue Origin tot een veelzijdige commerciële ruimtevaartspeler. Na recente successen met zware raketlanceringen en commerciële missies breidt het bedrijf zijn activiteiten nu uit met het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een eigen satellietnetwerk.