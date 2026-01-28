SoftBank zet vol in op OpenAI en vergroot AI-ambities

SoftBank overweegt een nieuwe investering in OpenAI die kan oplopen tot 30 miljard dollar. Daarmee zou het Japanse technologieconglomeraat zijn positie bij een van de meest invloedrijke AI-ontwikkelaars verder verstevigen.

De plannen werden gemeld door Bloomberg. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium, maar onderstrepen opnieuw hoe groot de ambities zijn van oprichter Masayoshi Son op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het nieuws zorgde direct voor beweging op de beurs. Het aandeel SoftBank schoot in Tokio aanvankelijk stevig omhoog, al werd een deel van die winst later weer prijsgegeven. Beleggers zien het concern al langer als een indirecte manier om te profiteren van de opmars van OpenAI, aangezien SoftBank inmiddels een van de grootste financiers van het bedrijf achter ChatGPT is. Vorige maand alleen al zou het concern meer dan twintig miljard dollar hebben ingebracht, goed voor een belang van circa elf procent.

De mogelijke extra investering past binnen een bredere strategie waarin SoftBank zijn portfolio herschikt om maximaal in te zetten op AI. De afgelopen periode verkocht het bedrijf belangen in andere technologiebedrijven en werden plannen voor sommige overnames tijdelijk on hold gezet. Tegelijkertijd maakte SoftBank kapitaal vrij door afscheid te nemen van zijn positie in Nvidia en door andere financiële constructies te gebruiken, onder meer met aandelen Arm als onderpand.

Financieringsronde van vijftig miljard

Ook bij OpenAI zelf wordt volop gezocht naar nieuw geld. Topman Sam Altman (foto) is in gesprek met investeerders in onder meer het Midden-Oosten om een nieuwe financieringsronde op te tuigen. Die ronde zou volgens bronnen kunnen uitkomen op minstens vijftig miljard dollar, bij een waardering die richting de achthonderd miljard dollar gaat. Daarmee zou OpenAI in één klap tot de hoogst gewaardeerde private technologiebedrijven ter wereld behoren.

Toch zijn er ook kanttekeningen. De concurrentie op het gebied van generatieve AI neemt snel toe, met grote spelers die hun eigen modellen en platforms agressief in de markt zetten. Dat maakt het toekomstbeeld minder eenduidig dan een jaar geleden, toen ChatGPT nog vrijwel synoniem stond voor generatieve AI. Analisten signaleren dat de markt kritischer wordt en dat de hoge verwachtingen ook risico’s met zich meebrengen.

Daarnaast staat SoftBank zelf onder druk. Kredietbeoordelaars hebben recent gewaarschuwd dat de combinatie van zware AI-investeringen en schommelingen in de waarde van belangrijke deelnemingen, zoals Arm, gevolgen kan hebben voor de financiële positie van het concern. Ondanks die zorgen blijft Son vasthouden aan zijn visie dat kunstmatige intelligentie de volgende grote technologische revolutie is. Met een mogelijke extra investering van tientallen miljarden dollars laat SoftBank zien bereid te zijn fors te blijven inzetten op die overtuiging, ook als dat gepaard gaat met aanzienlijke risico’s.