SoftBank rondt investering van 40 miljard in OpenAI af

SoftBank heeft zijn toezegging voor een investering van 40 miljard dollar in OpenAI volledig afgerond. Het Japanse bedrijf stuurde vorige week circa 22,5 miljard dollar naar de ChatGPT-maker.

Dat meldt CNBC op basis van anonieme bronnen. De voltooiing van deze deal brengt het belang van SoftBank in OpenAI boven de 10 procent. Het is een van de meest ambitieuze investeringen van oprichter Masayoshi Son, die zijn bedrijf hiermee stevig in de AI-industrie wil verankeren.

Voor deze ronde verkocht SoftBank zijn volledige belang in Nvidia en een groot deel van zijn T-Mobile-aandelen. Techzine meldde eerder dat het bedrijf in rap tempo kapitaal bijeenbracht door deze strategische verkopen. Ook sneed men intern in kosten en personeel.

Gefaseerde uitbetaling

De financiering werd in meerdere rondes overgemaakt. In februari finaliseerde SoftBank de voorwaarden voor een totale investering van 40 miljard dollar tegen een waardering van 260 miljard dollar. Bronnen meldden destijds dat de betaling over 12 tot 24 maanden gespreid zou worden. Inmiddels blijkt dat dit een kortere periode is geworden van circa 10 maanden.

Van het totaalbedrag had SoftBank al eerder 10 miljard dollar verzameld bij externe partijen en 8 miljard dollar zelf geïnvesteerd. De laatste tranche van afgelopen week completeert het geheel. Een deel van het geld ondersteunt het Stargate-project, het gezamenlijke AI-infrastructuur-initiatief van OpenAI, Oracle en SoftBank.

Groeiende markt

OpenAI heeft het kapitaal hard nodig. Het bedrijf kampt met hoge operationele kosten voor het trainen en draaien van zijn AI-modellen. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe van partijen als Meta en Google, die vergelijkbare technologie ontwikkelen. Volgens CEO Sam Altman heeft zijn bedrijf al meerdere keren ‘code rood’ gesignaleerd, net als Google ooit deed toen OpenAI voor het eerst met ChatGPT op de proppen kwam.

Daarnaast circuleert momenteel het gerucht dat Amazon in gesprek is over een investering van 10 miljard dollar. Mocht die deal doorgaan, dan zou de waardering van OpenAI boven de half biljoen dollar uitkomen. Voor SoftBank betekent dat in elk geval een flinke papieren winst op de huidige investering.