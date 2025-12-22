SoftBank jaagt op kapitaal voor investering in OpenAI

De investering van 22,5 miljard dollar geldt als een van de meest ambitieuze zetten van SoftBank-oprichter Masayoshi Son (foto), die zijn bedrijf opnieuw in het hart van de AI-industrie wil positioneren. De focus ligt daarbij vrijwel volledig op OpenAI, dat zich razendsnel ontwikkelt tot een van de belangrijkste spelers in generatieve kunstmatige intelligentie.

Dit meldt Reuters. Om de financiering rond te krijgen heeft SoftBank al afscheid genomen van zijn volledige belang in Nvidia en een groot deel van zijn aandelen in T-Mobile US verkocht. Tegelijkertijd is er intern stevig gesneden in kosten en personeel, terwijl nieuwe investeringen grotendeels on hold zijn gezet.

Achter de schermen beschikt SoftBank nog over meerdere financiële hefbomen. Zo kan het concern extra lenen met zijn belang in Arm als onderpand, een optie die aantrekkelijker is geworden doordat het aandeel sinds de beursgang fors in waarde is gestegen. Daarnaast heeft SoftBank nog miljarden aan cash op de balans en bezit het belangen in diverse beursgenoteerde bedrijven die relatief snel te gelde kunnen worden gemaakt.

Een belangrijke potentiële geldbron is de geplande beursgang van PayPay, de Japanse betaalapp waarin SoftBank een groot belang heeft. Die beursgang werd recent uitgesteld door de langdurige sluiting van de Amerikaanse overheid, maar staat nu gepland voor begin volgend jaar.

Concurrentie van Meta en Google neemt toe

De haast is niet zonder reden. OpenAI heeft het kapitaal hard nodig om zijn infrastructuur uit te breiden. Het bedrijf investeert, samen met SoftBank, in grootschalige datacenterprojecten. Die zijn nodig voor het trainen en draaien van steeds krachtigere AI-modellen. De concurrentie neemt ondertussen snel toe. Onder meer van Meta en Alphabet, dat met Google en het Gemini-model vol inzet op dezelfde markt.

Sinds SoftBank in april instapte tegen een waardering van circa 300 miljard dollar is OpenAI volgens ingewijden alweer een stuk meer waard. Er circuleren gesprekken over nieuwe investeringen die de waardering richting de 900 miljard dollar duwen. Voor SoftBank betekent dat een flinke papieren winst.

Bij OpenAI zelf staat de druk eveneens hoog. CEO Sam Altman sprak recent intern van een code rood situatie, waarbij de verbetering van ChatGPT absolute prioriteit heeft gekregen. De ambities zijn enorm. OpenAI wil uiteindelijk tientallen gigawatts aan rekenkracht bouwen, een schaal die investeringen van ongekende omvang vereist. De komende maanden worden daarmee bepalend, niet alleen voor SoftBank en OpenAI, maar voor de verdere machtsverhoudingen in de wereldwijde AI-industrie.