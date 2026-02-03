Nederlandse webhostingprovider Ongekend.nl beëindigt diensten

De Nederlandse webhostingprovider Ongekend.nl stopt per 30 juni 2026 met het aanbieden van hostingdiensten.

Dat blijkt uit communicatie aan klanten waarover eerder is bericht door Tweakers. Het bedrijf geeft in de mailing aan dat het hostinglandschap de afgelopen jaren sterk is veranderd en dat het zich daarom wil richten op andere activiteiten. Op de eigen website is het bericht overigens niet te vinden.

Geen automatische migratie

Klanten zijn geïnformeerd dat zij zelf tijdig actie moeten ondernemen om hun websites, e-mail en domeinnamen onder te brengen bij een andere partij. Ongekend.nl regelt geen automatische migratie of overname door een andere hostingprovider. Dit betekent dat gebruikers vóór eind juni hun data moeten veiligstellen en hun diensten moeten verhuizen om uitval van websites en e-mail te voorkomen.

Ongekend.nl is gevestigd in Leeuwarden en is sinds 2012 actief als aanbieder van webhosting en domeinregistratie. Op de eigen, enigszins verouderd aandoende website, staan negen medewerkers met naam vermeld.

De provider richtte zich met name op particulieren en kleine ondernemers die tegen lage kosten een eenvoudig hostingpakket zochten. Op de website presenteert het bedrijf een basispakket met enkele gigabytes opslag, ruim dataverkeer, ondersteuning voor e-mail en databases en een inbegrepen domeinnaam bij een jaarabonnement dat 29,95 euro moet kosten.

Uiteenlopende ervaringen op fora

Hoewel Ongekend.nl geen grote naam was in de Nederlandse hostingmarkt, had het wel een vaste groep klanten die gebruikmaakte van de voordelige pakketten. Op online fora zijn in de loop der jaren uiteenlopende ervaringen gedeeld over de dienstverlening en bereikbaarheid van de ondersteuning, wat past bij het profiel van een kleinere, zelfstandig opererende hostingpartij.

De beslissing om te stoppen illustreert hoe lastig het voor kleinere hostingbedrijven kan zijn om te concurreren in een markt die steeds meer wordt gedomineerd door schaalvoordelen, automatisering en aanvullende diensten.