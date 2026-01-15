OpenAI koopt grootschalig rekenkracht in bij startup Cerebras

OpenAI start een meerjarige samenwerking met chipstartup Cerebras Systems om extra rekenkracht veilig te stellen voor zijn AI-diensten. De overeenkomst, die miljarden waard is, moet de groei van toepassingen zoals ChatGPT ondersteunen.

Dit schrijft The Wall Street Journal. De deal houdt in dat OpenAI de komende drie jaar tot 750 megawatt aan rekenvermogen afneemt van Cerebras. Volgens bronnen uit de sector vertegenwoordigt de samenwerking een waarde van meer dan tien miljard dollar. De chips van Cerebras zullen onder meer worden ingezet voor het aandrijven van ChatGPT en andere AI-toepassingen van OpenAI, waarbij vooral het snel genereren van antwoorden centraal staat.

Cerebras ontwikkelt gespecialiseerde AI-processors die zijn ontworpen om grote taalmodellen efficiënter uit te voeren dan traditionele GPU’s. Het bedrijf claimt dat zijn architectuur met name bij inference, het daadwerkelijk gebruiken van getrainde modellen, aanzienlijke snelheidsvoordelen kan bieden. Juist dat aspect is voor OpenAI cruciaal, omdat het platform inmiddels honderden miljoenen gebruikers per week bedient en de responstijd direct invloed heeft op de gebruikservaring.

De samenwerking past in een bredere strategie van OpenAI om minder afhankelijk te worden van Nvidia, dat momenteel de dominante speler is op het gebied van AI-chips. Eerder kondigde OpenAI al aan samen met Broadcom te werken aan een eigen chipontwerp en werd een overeenkomst gesloten met AMD voor het gebruik van diens nieuwste AI-processors. Door meerdere leveranciers te betrekken, probeert OpenAI zowel kosten te beheersen als risico’s in de toeleveringsketen te spreiden.

Druk op datacenters en energievoorziening

Volgens OpenAI is de beschikbaarheid van rekenkracht inmiddels een van de belangrijkste beperkende factoren voor verdere groei. De organisatie ziet een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid beschikbare compute en de omzetontwikkeling. In de afgelopen jaren groeiden beide volgens betrokkenen in een vergelijkbaar tempo. De enorme schaal waarop AI-diensten inmiddels worden gebruikt, legt echter steeds meer druk op datacenters en energievoorziening.

Ook voor Cerebras is de overeenkomst strategisch belangrijk. Het bedrijf, dat al bijna tien jaar bestaat, had moeite om een stevige positie te veroveren in de halfgeleidermarkt en was lange tijd sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. De samenwerking met OpenAI vergroot niet alleen de zichtbaarheid, maar versterkt ook de geloofwaardigheid richting investeerders. Cerebras zou momenteel in gesprek zijn over een nieuwe financieringsronde tegen een fors hogere waardering dan voorheen.

Tegelijkertijd roept de deal vragen op over de financiële houdbaarheid van OpenAI’s ambities. Hoewel het bedrijf miljarden aan cloud- en infrastructuurcontracten heeft afgesloten met partijen als Microsoft, Oracle en Amazon, blijft de huidige omzet daar nog ver bij achter. OpenAI stelt dat toekomstige groei voldoende moet zijn om deze verplichtingen te dragen.

Met de samenwerking met Cerebras onderstreept OpenAI in elk geval dat toegang tot gespecialiseerde, snelle rekenkracht een doorslaggevende factor is geworden in de concurrentiestrijd binnen de AI-markt. De komende jaren zullen uitwijzen of deze strategie ook financieel duurzaam blijkt.