AWS bereid 200 miljard te investeren in AI-infrastructuur in 2026

Amazon zet zwaar in op de verdere uitbreiding van zijn cloud en AI infrastructuur en trekt daar de komende jaren veel kapitaal voor uit. In 2026 wil het bedrijf ongeveer 200 miljard dollar investeren, waarbij Amazon Web Services het grootste deel van dat budget opslokt.

De explosieve groei van AI toepassingen zorgt er volgens The Register voor dat de vraag naar rekenkracht structureel hoger ligt dan het huidige aanbod.

Volgens CEO Andy Jassy (foto) wordt vrijwel alle nieuwe capaciteit die AWS toevoegt direct door klanten afgenomen. De beperkingen zitten vooral aan de aanbodzijde, zoals beschikbare energie, hardware en datacenterlocaties. Amazon heeft het afgelopen jaar bijna vier gigawatt extra vermogen aangesloten, wat de schaalvergroting van zijn datacenternetwerk onderstreept. De ambitie is om deze capaciteit voor het einde van 2027 nogmaals te verdubbelen.

De groei wordt vooral gedreven door organisaties die AI intensief inzetten. Zij verplaatsen steeds vaker hun data, applicaties en trainingsprocessen naar de cloud. Amazon verwacht dat AI een fundamentele rol gaat spelen in vrijwel alle digitale diensten en dat nieuwe AI gedreven toepassingen snel standaard worden. Die ontwikkeling zorgt voor een langdurige verschuiving richting cloudplatformen zoals AWS.

De forse investeringen hebben wel invloed op de financiële verhoudingen. AWS behaalt momenteel operationele marges rond de 35 procent, maar Amazon houdt rekening met schommelingen doordat de kapitaaluitgaven tijdelijk toenemen. Het bedrijf stelt echter dat deze investeringen niet speculatief zijn. Amazon baseert zijn uitbreidingsplannen op concrete vraagpatronen en jarenlange ervaring met capaciteitsplanning, met als doel om overcapaciteit te vermijden en rendement veilig te stellen.

Sterke omzetgroei bij AWS

De cijfers laten zien dat AWS nog altijd sterk groeit. In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 35,6 miljard dollar, goed voor een groei van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over het volledige jaar steeg de omzet naar 128,7 miljard dollar. De jaarlijkse omzet op basis van de huidige run rate ligt inmiddels boven de 140 miljard dollar. Toch reageerden beleggers voorzichtig op de aangekondigde investeringen, wat resulteerde in een forse daling van het aandeel in de nabeurshandel.

Een strategisch voordeel voor AWS is de ontwikkeling van eigen chips. Amazon zet steeds meer in op Trainium accelerators en Graviton processors om minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers. Deze chips worden ingezet in grootschalige AI omgevingen, waaronder Project Rainier, een van de grootste operationele AI clusters ter wereld. AI bedrijf Anthropic gebruikt deze infrastructuur voor het trainen van modellen.

De roadmap voor Trainium laat zien dat Amazon zijn chipstrategie verder doorzet. De huidige generatie is vrijwel volledig gereserveerd, terwijl volgende versies aanzienlijke prestatieverbeteringen beloven. Daarmee positioneert Amazon zich nadrukkelijk als een van de belangrijkste aanbieders van schaalbare en betaalbare AI infrastructuur.