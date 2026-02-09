Imec opent NanoIC-lijn voor ultra-geavanceerde chips

Het Belgische onderzoeksinstituut imec heeft maandag de NanoIC-pilot geopend. Deze lijn, een investering van 2,5 miljard euro, is bedoeld voor het ontwikkelen van ultramoderne halfgeleiders. De faciliteit is onderdeel van de Europese Chips Act en moet Europa helpen dichter bij de AI-gedreven chiprace te komen.

Europa produceert en ontwerpt een klein deel van de meest geavanceerde chips. Die positie houdt Europa grotendeels aan de zijlijn. De NanoIC-pilootlijn moet het gat met Amerika en Azië dichten. In plaats van een volledige commerciële fabriek te bouwen, kiest Europa voor een gedeeld onderzoeksmodel. Bedrijven en labs kunnen daar processtappen en integratie voor chips voorbij 2 nanometer testen voordat ze miljarden investeren in massaproductie.

Europese Chips Act

De Europese Chips Act werd in 2022 gelanceerd met als doel het EU-aandeel in de wereldwijde chipproductie tegen 2030 te verdubbelen naar 20 procent. NanoIC krijgt de meest geavanceerde machine van ASML, de High NA EUV-machine, samen met een volledig pakket ondersteunende tools.

Het totale budget van 2,5 miljard euro bestaat uit 1,4 miljard euro publieke financiering van de Chips Joint Undertaking van de EU en de Vlaamse regering. Daarnaast komt er 1,1 miljard euro van private partners, met ASML als grootste contributor.

“We zijn allemaal heel trots en dankbaar dat dit in het hart van Europa gebeurt en Europa een nog belangrijkere rol in het wereldwijde halfgeleiderecosysteem laat spelen”, zegt ASML-CEO Christophe Fouquet. Imec-CEO Luc Van den hove voegt toe: “De NanoIC-pilootlijn speelt een cruciale rol in het versterken van Europa’s industriële weefsel in het AI-tijdperk.”

De High NA EUV-technologie van ASML is bedoeld voor massaproductie vanaf 2025-2026. Deze generatie machines maakt chips mogelijk met drie keer meer transistors dan voorgaande EUV-systemen.