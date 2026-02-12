Sealed cartridges en de nieuwe balans tussen flash, disk en tape

Tijdens een presentatie woensdag in het Huawei Experience Center schetste Ed Henzel, Executive Product Manager Data Center Solution Sales at Huawei Technologies, een opvallende richting voor de opslagmarkt. Hij benoemde een ontwikkeling die pas over één à twee jaar concreet wordt, maar strategisch veelzeggend is: sealed cartridges waarin tape wordt gecombineerd met moderne aandrijftechniek en flash, met een beoogde capaciteit van rond de 500 terabyte per cartridge.

Het is geen product dat morgen in het datacenter staat. Toch raakt het aan een fundamentele vraag: hoe verhouden flash, traditionele disk en tape zich tot elkaar in een tijd van explosieve datagroei, stijgende energiekosten en druk op leveringsketens?

All-flash is in veel productieomgevingen inmiddels de norm. Lage latency en hoge IOPS zijn essentieel voor databases, virtualisatie en AI-workloads. Bovendien weegt energie-efficiëntie steeds zwaarder mee in de businesscase. Minder stroomverbruik per prestatie-eenheid en hogere densiteit per rack betekenen lagere operationele kosten en mogelijk uitstel van datacenteruitbreiding.

Toch is de economische realiteit complexer. De NAND-markt is cyclisch en heeft de afgelopen jaren sterke prijsschommelingen laten zien. Beschikbaarheid van flashcomponenten is afhankelijk van wereldwijde productiecapaciteit en geopolitieke ontwikkelingen. Grote leveranciers proberen hun positie te versterken via schaalvoordeel. Huawei koopt flashcomponenten in zeer grote volumes in, mede omdat flash breed binnen het portfolio wordt toegepast.

Daarnaast is de werkelijke prijs per terabyte sterk afhankelijk van datareductie. Deduplicatie en compressie kunnen de effectieve kosten aanzienlijk verlagen, maar alleen als de workload zich daarvoor leent. In omgevingen met slecht comprimeerbare data blijft de effectieve prijs per bruikbare terabyte hoger dan op papier wordt voorgesteld. De vergelijking met disk moet daarom altijd worden gemaakt op basis van realistische aannames en een meerjarige TCO-berekening.

Disk is nog niet verdwenen

Ondanks de opmars van flash is traditionele spinning disk nog niet uit het datacenter verdwenen. De aanschafprijs per ruwe terabyte is nog altijd laag. Voor workloads met beperkte performance-eisen kan disk economisch aantrekkelijk blijven. Zeker in omgevingen waar latency minder kritisch is en waar grote hoeveelheden data worden opgeslagen zonder frequente toegang, blijft disk rationeel verdedigbaar.

Tegelijkertijd worden de nadelen zichtbaarder. Disk verbruikt meer energie per terabyte, vraagt meer rackspace en kent langere restore-tijden. Wanneer organisaties de totale kosten over vijf tot zeven jaar meenemen, inclusief energie en beheer, kan de balans verschuiven richting flash..

Tape in een veranderende markt

Tape heeft een duidelijke rol behouden in langetermijnarchivering. Voor diep archief en compliance-opslag is tape moeilijk te verslaan in kosten per terabyte. Zolang cartridges in een library liggen, is het energieverbruik minimaal. Maar tape heeft ook beperkingen. Restore-processen zijn trager en de afhankelijkheid van robotica en mechanische componenten maakt het operationeel minder flexibel.

De ontwikkeling van sealed cartridges moet in dat licht worden gezien. Volgens Henzel werkt Huawei aan cartridges waarin tape wordt gecombineerd met moderne aandrijftechniek en flash in een gesloten vormfactor. Het doel is om de capaciteit en kostenefficiëntie van tape te behouden, maar de mechanische kwetsbaarheid en complexiteit van traditionele libraries te verminderen.

Wat uit de presentatie vooral duidelijk werd, is dat de discussie over opslag niet langer kan worden teruggebracht tot prijs per ruwe terabyte. Energieverbruik, rackspace, beheerinspanning en restore-snelheid spelen een steeds grotere rol. Flash schuift op richting capaciteitsworkloads dankzij hogere densiteit en datareductie. Disk blijft relevant waar pure aanschafkosten leidend zijn. Tape behoudt zijn positie in diep archief, mogelijk in nieuwe vormen.