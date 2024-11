Huawei wil met OceanStor Dorado opnieuw Nederlandse harten winnen

Het Chinese Huawei zit vol vertrouwen. Met de nieuwe OceanStor Dorado moet er een serieuze all-flash storage-optie zijn voor Nederlandse bedrijven. Dit gebeurt middels de drie kernwaarden: ‘Extreme Performance’, ‘Extreme Resilience’ en ‘AI-Ready’.

Huawei heeft lange tijd naam gemaakt in de storagemarkt met apparatuur die sterke prestaties levert en tegelijkertijd relatief betaalbaar is. In principe is daar weinig aan veranderd. Toch zal niet ieder Nederlands bedrijf zomaar voor Huawei kiezen, omdat er zorgen bestaan over de Chinese roots. Dat plaatst het bedrijf politiek onder vuur. Ook in Nederland, waar met name sancties gelden op netwerkapparatuur vanwege zorgen over de veiligheid. Zulke sancties schaden het imago, iets wat niet per definitie terecht is.

Dat laat Huawei dan ook graag zien in het Franse Parijs, waar het recent een Europese conferentie hield. Een van de manieren om te laten zien dat het merk zakelijk meetelt, was de OceanStor Dorado. Deze nieuwe generatie all-flash valt onder de zogeheten high performance pool-opslagopties van Huawei. Andere apparatuur wordt ingedeeld in de large capacity pool (OceanStor Pacific) en de data protection pool (OceanProtect). Voor die laatste twee categorieën kan je aparte hardware afnemen, maar ze werken wel samen om iedere workload optimaal te plaatsen.

Waarom een nieuwe high performance pool nodig is

Voor OceanStor Dorado is het tijd voor een nieuwe upgrade. Deze lijn loopt sinds 2010, maar de behoeften van bedrijven zijn in de afgelopen maanden enorm veranderd. Vooral de grote AI-modellen dragen hieraan bij. Infrastructuur moet aangepast worden om het draaien van de modellen volledig te ondersteunen. Tot de data op de storageapparatuur is, moet er snel toegang zijn, zelfs tijdens het trainingsproces. Oude hardware kan niet efficiënt omgaan met de schaal van de operatie en de gewenste snelheid, terwijl nieuwe media juist wel snel de grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data beschikbaar stellen. Ook na de training – binnen het inferencing-proces – zijn hoge prestaties belangrijk. Op die manier kan inputdata snel verwerkt worden en is output snel te genereren.

Hoofdzakelijk vraagt storage vandaag de dag daarom om hoge IOPS en lage latency. Daar komt all-flash storage om de hoek kijken. Bij dit opslagtype ligt het aantal uit te voeren I/O-bewerkingen hoger dan bij bijvoorbeeld de langer bestaande HDD’s. Daarnaast ligt de latency onder de milliseconde, vaak zelfs in de microseconde. All-flash lijkt dan ook een logische oplossing voor de nieuwe gigantische AI-workloads.

Extreme Performance

Deze veranderde behoefte vertaalt Huawei met de nieuwe generatie OceanStor Dorado naar iets wat het omschrijft als Extreme Performance. Kijken we wat verder naar deze naam, dan betekent het in de praktijk het realiseren van meer dan 100 miljoen IOPS en zo’n 0,03 ms latency. Een forse sprong ten opzichte van eerdere generaties. Zo bereikte de vorige OceanStor Dorado-familie van ongeveer drie jaar geleden nog zo’n 21 miljoen IOPS.

Huawei bereikt deze nieuwe prestaties door de hardware en software op de schop te nemen. In de nieuwe OceanStor Dorado bevindt zich een data processing unit, ook wel SmartNIC genoemd. Hiermee worden data flows gescheiden van control flows. De CPU wordt zo minder belast met taken waar het normaliter niet voor is ontworpen – daar is nu de SmartNIC voor. Verder vertrouwt de OceanStor Dorado op een eigen algoritme van Huawei, dat op maat gemaakt is voor de nieuwe generatie. Het algoritme kijkt hoe het de prestaties kan optimaliseren. Zijn er bijvoorbeeld stappen om de lees- en schrijfprestaties te verbeteren?

Klaar voor AI

Met het tweede uitgangspunt – AI-Ready – benadrukt Huawei extra de AI-mogelijkheden. Dit is tevens een manier om te omschrijven dat de OceanStor Dorado AI-ondersteund is. In de opslagomgeving is bijvoorbeeld foutdetectie en geavanceerde diagnostiek op basis van artificial intelligence aanwezig, om afwijkingen sneller te identificeren en op te lossen. Dat kan leiden tot minder downtime en lagere operationele kosten. Op onderstaande slide zet Huawei verschillende AI-gedreven features uiteen.

Naast het besproken algoritme is er voor de AI-capaciteiten ook een Data Management Engine aanwezig. Deze engine zorgt ervoor dat Operations & Maintenance (O&M)-taken bij storage sneller verlopen. Dit gebeurt door te vertrouwen op dialog-based O&M, waarbij het beheer meer verloopt via chatbots in plaats van complexe dashboards. Het aantal stappen voor de beheertaken belooft daardoor flink af te nemen. Daarbovenop introduceert de engine de mogelijkheid om sneller logs te verzamelen en analyseren, zodat binnen enkele minuten fouten gedetecteerd kunnen worden.

Extreme Resilience

Om tot slot nog in de marketingnamen van Huawei te blijven, is er het laatste onderdeel: Extreme Resilience. Op dit vlak realiseert de OceanStor Dorado een single-node reliability van 99,99999 procent. Daarmee zit Huawei aan de top van de markt. Huawei claimt hierover letterlijk het volgende: “Geen dataverlies en geen impact op hosts bij het falen van een controller enclosure, een disk enclosure of een bay.”

Om dat te realiseren, is de full-mesh-architectuur van de opslagapparatuur vernieuwd. In de disk enclosure zijn meerdere storagemedia opgenomen, terwijl de controller enclosure de opslagcontrollers bevat die de communicatie tussen de schijven beheert. Deze zaken zijn binnen de nieuwe architectuur volledig van elkaar ontkoppeld. Daardoor kent het een hoge fouttolerantie. Bij uitval van zeven van de acht controller enclosures blijft het systeem werken.

Van opslagsystemen wordt vandaag de dag echter ook verwacht dat ze bescherming bieden tegen ransomware. Bedrijven kunnen immers een hoop securitystappen zetten aan de voorkant middels tools, maar het is uiteindelijk de storageapparatuur waar de waardevolle data zich bevindt. Het is daarmee de laatste locatie om weerbaarheid op te bouwen. Zodoende past de OceanStor Dorado detectie toe voor SAN en NAS. Voor de eerste optie vertrouwt het systeem op abnormaal I/O-gedrag, voor de tweede optie past het file filtering toe. Dit leidt tot detectiepercentages van respectievelijk 96 procent en 99,99 procent.

Vertrouwen winnen

Met deze stappen laat Huawei zien dat het technisch aan de moderne behoeften kan voldoen. Er zijn ook genoeg organisaties die vertrouwen op storageproducten van Huawei. Zo kan het cijfers overleggen van gereguleerde sectoren waar veel voor Huawei wordt gekozen. Wereldwijd zijn er tienduizenden klanten, onder meer uit de financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Toch hoopt Huawei in Europa een breder marktaandeel te krijgen, bevestigt het bedrijf tijdens de conferentie.

Het Chinese merk wantrouwen mag in de optiek van het bedrijf geen blokkade zijn. De zorgen over de beveiliging zijn onterecht, laten onafhankelijke audits waar Huawei op wijst zien. Deze audits garanderen transparantie en betrouwbaarheid. De audit van de derde partijen bevestigt dat de OceanStor Dorado voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Het resulteert in certificeringen die klanten en overheden geruststellen over de betrouwbaarheid van de oplossing.

Anderzijds wijst Huawei erop dat het geen toegang heeft tot de data die zijn opgeslagen in de OceanStor Dorado-systemen. Huawei treedt puur op als leverancier van de technologie. Het eigenaarschap ligt volledig bij de klant, die alle data in eigen beheer heeft. Daarnaast zijn er garanties om aan Europese datastandaarden te voldoen met de producten.

Al met al zet de OceanStor Dorado nieuwe technologische stappen die Huawei sterker op de storagekaart moeten zetten. Het merk hamert erop een betrouwbare partner voor Nederlandse bedrijven te zijn. Wij zijn dan ook benieuwd of het nieuwe product ook een nieuw hoofdstuk wordt in de Huawei-historie.

