Eurofiber, Nokia en NTT breiden Private 5G-ecosysteem uit met Greenet

Eurofiber, Nokia en NTT versterken hun Private 5G-ecosysteem met Greenet als nieuwe partner. Het bedrijf, gespecialiseerd in mobiele private netwerken, voegt zich bij Nokia en NTT. Via deze samenwerking willen deze Mobile Private Network (MPN)-partners organisaties snellere en betrouwbaardere connectiviteit bieden. De dienst richt zich vooral op de zorg, logistiek en bouw.

Greenet brengt meer dan tien jaar ervaring mee in het ontwerpen, aanleggen en exploiteren van mobiele private netwerken op 4G en 5G. Het bedrijf staat naar eigen zeggen bekend om zijn flexibele aanpak en snelle uitrol. De MPN-samenwerking met Eurofiber, Nokia en NTT moet organisaties in staat stellen om eenvoudiger hun eigen private 5G-netwerk te implementeren.

Eurofiber levert de glasvezelinfrastructuur die de basis vormt voor de netwerken. Nokia zorgt voor de technologie, terwijl NTT zich vooral richt op grote bedrijven en Greenet grote en middelgrote organisaties met hoge security-eisen bedient.

Focus op zorgsector

Volgens Paul Naastepad, Managing Director Eurofiber Nederland, richt de samenwerking met Greenet zich specifiek op organisaties als ziekenhuizen. “Onze aanpak is een hechte samenwerking van experts die elkaar op meerdere vlakken aanvullen en ondersteunen.” De private 5G-dienst moet klanten toegang geven tot een robuust netwerk dat eenvoudig te implementeren is.

De dienst werkt met vaste maandelijkse kosten, afgestemd op capaciteit, locaties en maatwerkoplossingen. Greenet biedt daarbij een totaaloplossing met eigen SIM-kaarten, een schaalbare cloud core gehost bij Eurofiber en integratie met bedrijfsapplicaties via partners als NTT Data.

Draadloos verder waar fiber stopt

“Waar fiber stopt gaan we draadloos verder”, aldus Naastepad. De Eurofiber MPN-oplossing combineert een privaat mobiel netwerk met hetzelfde veiligheidsniveau als de glasvezelinfrastructuur. Bart Heinink, Director Greenet, benadrukt de pragmatische aanpak. “Bij Greenet geloven we in eenvoud, snelheid en controle.”

Organisaties kunnen daarbij focussen op hun kernactiviteiten, terwijl Greenet zorgt dat de connectiviteit altijd beschikbaar blijft. De dienst is geschikt voor uiteenlopende sectoren. Denk aan tijdelijke bouwplaatsen, complex opgezette magazijnen of zorginstellingen met strikte privacy-vereisten.

Eurofiber exploiteert een glasvezelnetwerk van 76.000 kilometer en 11 datacenters in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf biedt bedrijven, overheidsinstanties en non-profitorganisaties veilige en toekomstvaste cloudinfrastructuur en connectiviteitsoplossingen. Vaak werkt het samen met spelers als Greenet, NTT, Nokia en meer om haar bereik te vergroten en specifieke markten te bedienen.

