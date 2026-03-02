De zin en onzin van 6G: hoe gaat de ‘agentic telco’ eruitzien?

5G-netwerken zijn alomtegenwoordig. Met verdere uitbreidingen en private 5G-initiatieven in het vooruitzicht, werkt de telco-industrie al aan het toekomstige 6G. Tijdens Mobile World Congress 2026 te Barcelona wordt de belofte duidelijk: autonome “AI-native” netwerken volgens een open ecosysteem. Wat houdt dat concreet in?

6G wordt het fundamentele netwerk voor fysieke AI, belooft Nvidia. Denk aan zelfrijdende auto’s, robots in warenhuizen of zelfs AI-gedreven chirurgie. Het is toekomstmuziek ten top; om deze beloftes ook echt waar te maken, is er een breed scala aan industriespelers nodig die elk de functionaliteit van 6G uitbouwen. Tegen 2030 zou de technologie overigens moeten verschijnen, maar al te veel vertrouwen dienen we niet te hechten aan dat jaar. Er is namelijk nog veel meer niet bekend over 6G dan dat er wel bekend is.

Openheid en vertrouwen

De vage aard van 6G momenteel blijkt uit de aankondiging van een nieuw initiatief van onder meer Nvidia, Cisco, Ericsson, MITRE, Nokia en verschillende telecom-operators. De doelstellingen van deze groep draaien om het integreren van AI op alle lagen van het 6G-netwerk, open standaarden en een weerbare toeleveringsketen. Korter gezegd: “open, software-defined, AI-native’. Het is een voortborduursel van de retoriek rondom de AI-RAN Alliance, het AI-Native Wireless Networks-project en verschillende andere samenwerkingen. Met andere woorden: de MWC-aankondiging is bovenal een bevestiging dat 6G bomvol goede bedoelingen zit die in een later stadium worden uitgewerkt.

Ondertussen werkt Ericsson ook apart samen met Intel voor 6G, tevens aangestipt als ‘AI-native’. CEO van het eerstgenoemde bedrijf Börje Ekholm stelt dat het netwerk de basis zal vormen voor het verspreiden van AI over apparaten, de edge en de cloud. Intel-CEO Lip-Bu Tan voegt daaraan toe dat toekomstige Ericsson-chips binnen Intel-fabrieken het levenslicht zullen zien en een flexibele inzet mogelijk maken.

De ironie wil dat de 6G-toekomst het best tot uiting komt bij bedrijven die het helemaal niet specifiek over 6G hebben. De “motor van de agentic telco” krijgt al vorm binnen 5G, maar is dermate ambitieus dat we de echte uitwerking ervan vermoedelijk pas over een half decennium zien. Precies rond die tijd zou 6G voor het eerst tevoorschijn moeten komen.

Autonome netwerken

Google spreekt met haar MWC-aankondiging van de “agentic telco”, een netwerk dat zo min mogelijk menselijke inmenging vereist. Telecom-operators bezitten volgens het bedrijf een tweeledige natuur, waarbij snelle reacties en gelaagde patroonherkenning op de lange termijn nodig zijn. Om die taken te volbrengen, levert Google Cloud de Spanner Graph. Dit combineert relationele, graph-gebaseerde, tekstuele en vectordata in een enkele database. Googles aanbod voor telco’s breidt nu uit met functionaliteit voor een digital twin van het volledige netwerk, een verenigde graph datalaag en real-time voorspellingen op basis van Graph Neural Networks via Vertex AI.

Het einddoel voor netwerkoperators is volledige automation, ofwel “Level 5”-automation. Toch lijkt dat voor nu in het pre-6G-tijdperk te hoog gegrepen. Google spreekt over het schemergebied tussen Level 4 en 5, waarbij 4 uitgaat van volledig autonoom handelen in bepaalde omstandigheden. Momenteel is het voor de hand liggende voorbeeld van deze soort automation een deels zelfrijdende auto. Als gebruiker moet je altijd paraat zijn om in te grijpen, maar idealiter reist het voertuig zonder correcties door. Een Waymo-auto, die regelmatig rondrijdt zonder bestuurder, is officieel Level 4.

Wat zouden eindgebruikers merken van een Level 4-autonoom netwerk? Eigenlijk niets, of de gevolgen ervan zijn op zijn minst miniem. Omdat klanten nu eenmaal ervan uitgaan dat een 5G-netwerk verbinding levert zonder interrupties, zijn alleen de snelheid en consistentie van deze verbinding bewijs van een succesvol geautomatiseerd netwerk. Achter de schermen vindt echter veel plaats. Zo draait Nieuw-Zeelandse operator One NZ een proef met agentic voice core- en OSS-netwerken, waarbij netwerkverkeer automatisch wordt omgeleid bij storingen en instellingen reset als de kwaliteit van een telefoongesprek afneemt.

Het opmerkelijke probleem: onopmerkelijkheid

Frappant genoeg hebben de meeste gebruikers deze voortdurende telco-innovatie nauwelijks nodig. Enkel uitzonderlijk uitgebreid gebruik van 4K-streams, meerdere downloads tegelijk en/of locatietracking kan de maximale bandbreedte van de meeste vormen van 5G overschrijden. Schakel over naar 4G en in de meeste use cases van mobiel netwerkverkeer zie je het verschil niet. Een storing merk je wel, ongeacht de generatie van netwerktechnologie. Het idee achter de nieuwste 5G- en toekomstige 6G-netwerken is echter dat juist die interrupties afnemen. Voorspellingen rondom 6G gaan uit van een snelheidswinst van honderdvoudig ten opzichte van 5G, met verbetering van de bandbreedte in dezelfde orde van grootte.

Dat wekt de suggestie van astronomisch verbeterde dienstverlening, maar niets is minder waar. De uitrol van 6G, hoe geavanceerd ook, zal zelf onopmerkelijk zijn. De telco-wereld lijkt daarom door te hebben dat connectiviteit in de toekomst meer dan ooit draait om proactieve en weerbare netwerken. Noem het AI-native, agentic of open; de doelstelling van toekomstige netwerken is om een steeds imposantere inzet van connectiviteit mogelijk te maken. Vandaag de dag is het niet denkbaar dat alle huishoudens en organisaties bijvoorbeeld op 5G draaien; een bedrade verbinding is de standaard. Maar zodra bedrijven, voertuigen, drones, fabrieksrobots en meer op mobiele netwerken vertrouwen (en alleen op mobiele netwerken), wordt de kans op interruptie groter als de bandbreedte beperkt is. Dat moet 6G vooral voorkomen, en de volwassen versie van 5G die de komende jaren als opmaat geldt voor die technologie.

