Het geld zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe quantumsecurityproducten en het versterken van sales.

Q*Bird bestaat sinds begin 2022 en werkt aan een Quantum Key Distribution-netwerk. De technologie zorgt ervoor dat communicatie niet kan worden afgeluisterd, omdat beide communicanten direct merken als een bericht onderschept is. Berichten zijn uitsluitend te lezen als ze versleuteld aankomen. Hierdoor wordt beveiliging naar een hoger niveau getild en neemt het risico op een succesvolle cyberaanval af. Ook aanvallen van toekomstige quantumcomputers zouden afgeweerd kunnen worden.

Plannen Q*Bird

De investering van 2,5 miljoen euro biedt Q*Bird de mogelijkheid om de technologie verder in de praktijk te brengen. “Met het nieuwe kapitaal willen we de (productie)kosten verder verlagen, de omvang verkleinen en de integratie in klassieke netwerken nog verder verbeteren. We zullen ook onze activiteiten opschalen en het team verder laten groeien”, aldus CEO Ingrid Romijn in een eerste reactie tegenover Silicon Canals.

Het Nederlandse quantumfonds QDNL Participations en het Amerikaanse Cottonwood Technology Fund leidden de investeringsronde. Ook de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter investeert in Q*Bird.

Het Delftse bedrijf is onder meer actief in de Rotterdamse haven. Daar werkt men aan een project met andere techleveranciers om vrachtschepen en ander verkeer veilig te laten communiceren. De versleutelingstechnologie van Q*Bird kan hieraan bijdragen. Als op die manier een potentiële cyberaanval kan worden afgeslagen, kunnen mogelijke desastreuze gevolgen, zoals stillegging, worden voorkomen.

