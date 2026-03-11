SUSE wordt mogelijk opnieuw verkocht

Investeringsmaatschappij EQT onderzoekt de mogelijkheden om softwarebedrijf SUSE te verkopen. Volgens ingewijden kan een transactie het Linuxbedrijf waarderen op maximaal ongeveer 6 miljard dollar, omgerekend ruim 5 miljard euro.

De verkenning bevindt zich volgens Reuters nog in een vroeg stadium en het is niet zeker dat er daadwerkelijk een verkoopproces volgt.

Voor de mogelijke verkoop heeft EQT de zakenbank Arma Partners ingeschakeld. Die partij zou peilen of er interesse bestaat bij andere investeerders, met name private-equitypartijen. De gesprekken worden volgens bronnen vertrouwelijk gevoerd en zijn voorlopig vooral bedoeld om de markt te verkennen.

EQT is al jaren betrokken bij SUSE en nam het bedrijf in 2023 volledig van de beurs. Daarbij werd de waarde van de onderneming vastgesteld op ongeveer 2,72 miljard euro. Mocht een verkoop rond de genoemde 6 miljard dollar plaatsvinden, dan zou dat betekenen dat de waardering van SUSE in relatief korte tijd ongeveer is verdubbeld.

De mogelijke verkoop komt op een moment waarop softwarebedrijven op de beurs onder druk staan. Door de snelle opkomst van generatieve AI verschuiven verwachtingen in de technologiesector. Sommige investeerders vrezen dat nieuwe AI-tools bepaalde softwarecategorieën minder relevant maken, wat gevolgen heeft voor waarderingen en het lastiger maakt om overnames te financieren.

Infrastructuursoftware profiteert van AI-investeringen

Tegelijkertijd zien andere investeerders juist kansen voor leveranciers van infrastructuursoftware. Organisaties die AI-toepassingen ontwikkelen en implementeren hebben betrouwbare platformen nodig voor hun workloads. Bedrijven die zich richten op enterprise-infrastructuur kunnen daardoor profiteren van de groeiende vraag naar schaalbare IT-omgevingen.

SUSE behaalt naar schatting een jaarlijkse omzet van ongeveer 800 miljoen dollar en een EBITDA van meer dan 250 miljoen dollar. Afhankelijk van marktomstandigheden zou de onderneming volgens bronnen bij een verkoop tussen ongeveer 4 en 6 miljard dollar kunnen opleveren.

Het Duitse softwarebedrijf werd in 1992 opgericht door Roland Dyroff, Thomas Fehr, Hubert Mantel en Burchard Steinbild. De naam SUSE staat voor Software und System Entwicklung. Het bedrijf groeide uit tot een belangrijke leverancier van Linuxoplossingen voor ondernemingen en wordt gezien als een van de eerste aanbieders van een enterprise Linux-distributie.

De afgelopen decennia wisselde SUSE meerdere keren van eigenaar. In 2003 werd het bedrijf overgenomen door Novell. Daarna kwam het terecht bij The Attachmate Group. Na een fusie met Micro Focus werd SUSE in 2018 uiteindelijk gekocht door investeerder EQT, die het bedrijf later opnieuw naar de beurs bracht en vervolgens weer van de beurs haalde.