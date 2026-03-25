Istio krijgt AI-support met ambient multicluster en agentgateway

De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) heeft nieuwe functies voor Istio aangekondigd, gericht op het beheren van AI-workloads op Kubernetes. Drie updates staan centraal: Ambient Multicluster in beta, de Gateway API Inference Extension in beta en experimentele ondersteuning voor agentgateway. Die toevoegingen moeten operationele complexiteit verlagen en dagelijkse deployments van AI-workloads mogelijk maken.

De eerste nieuwe feature is Ambient Multicluster in beta. Dit breidt Istio’s ambient mode uit naar meerdere clusters, zonder sidecars. Ambient mode maakt service meshes toegankelijker, doordat clusters niet onderbroken hoeven te worden bij installatie. Multicluster-routing over regio’s of clouds is nu eenvoudiger beschikbaar voor teams.

De tweede toevoeging is de Gateway API Inference Extension, eveneens in beta. Deze integreert machine learning inference direct in mesh-verkeersstromen en biedt platformteams een consistente developer experience op basis van de Kubernetes-standaard.

Ten slotte is er experimentele ondersteuning voor agentgateway. Dit project, oorspronkelijk gemaakt door Solo.io en inmiddels een Linux Foundation-project, is gericht op het verwerken van dynamische AI-verkeerspatronen.

Istio na negen jaar

“Na negen jaar blijft Istio zich ontwikkelen om aan de behoeften van gebruikers te voldoen, zowel in hun huidige situatie als in hun toekomstige toekomst,” zei Chris Aniszczyk, CTO van CNCF. “Deze nieuwe updates onderstrepen Istio’s streven om het service mesh van de toekomst te worden voor agentgebaseerde workloads en meer.”

Tip: Istio wordt met laatste update een stabieler platform