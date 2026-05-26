Fujitsu’s zelflerende AI-agents verbeteren zichzelf autonoom

Fujitsu heeft een zelflerende multi-AI-agent technologie ontwikkeld waarbij meerdere agents als team samenwerken en zichzelf continu bijsturen op basis van bedrijfsresultaten, menselijke feedback en beleidswijzigingen. De technologie vervangt handmatige aanpassingen door experts.

Fujitsu ziet de technologie als antwoord op een hardnekkig probleem in bedrijfsomgevingen: regelgeving verandert, systemen worden bijgewerkt en werkprocessen evolueren voortdurend. Toch konden conventionele AI-agents weinig met hun eigen mislukkingen. Ze voerden instructies uit, maar analyseerden niet zelfstandig waarom iets misging. Het gevolg was dat experts continu handmatig aanpassingen moesten doorvoeren in prompts, zoekstrategieën en beoordelingscriteria.

De nieuwe multi-AI-agent architectuur identificeert tijdens het uitvoeren van taken zelf de redenen achter succes en falen, extraheert bruikbare kennis en past daar operationele inzichten op aan. Agents nemen zo taken over die eerder continu handmatig moesten worden bijgehouden door specialisten. Fujitsu positioneert AI als de nieuwe ruggengraat van zijn digitale infrastructuur, met interne modellen die alle bedrijfsactiviteiten moeten ondersteunen en versnellen.

Takane 28 punten nauwkeuriger na zelfsturing

Fujitsu paste de technologie als eerste toe op zijn eigen bedrijfsspecifieke LLM “Takane”. Meerdere AI-agents namen de volledige optimalisatiecyclus over: van dataselectie en aanpassing van trainingsparameters tot evaluatie en verbetering. Elke agent genereerde verbetervoorstellen op basis van daadwerkelijke bedrijfsresultaten, maar alleen bewezen effectieve voorstellen werden doorgevoerd. Het resultaat was een gemiddelde nauwkeurigheidsverbetering van 28 punten ten opzichte van de pre-gespecialiseerde versie. Takane werd geoptimaliseerd voor sectoren als productie, zorg, financiële dienstverlening en overheid.

In de zorgsector extraheert het systeem nu gestructureerde informatie uit ongestructureerde medische dossiers in een consistent formaat. Denk aan diagnoses, ziekteprogressie en behandelbeleid. Eerder schreef Techzine hoe Fujitsu AI inzet voor maatschappelijke vraagstukken, waaronder simulaties voor zorgbeleid en het testen van cyberweerbaarheid op virtuele kopieën van bedrijfsnetwerken.

Van documentzoekactie tot autonoom verbeterende agent

Een tweede toepassing betreft documentzoekacties voor ontwerpspecificaties van Fujitsu’s EPD-systemen voor middelgrote en grote ziekenhuizen en voor gemeentelijke softwareoplossingen. Voorheen vereiste het bepalen van de impact van wetswijzigingen op software deskundigen met diepgaande kennis van regelgeving, bedrijfsprocessen en systeemarchitectuur. Met de nieuwe technologie leren AI-agents van eerdere zoekresultaten, mislukkingen en menselijke correcties. Ze nemen daarbij zoektechnieken over die eerder exclusief bij ervaren specialisten lagen, zoals het raadplegen van aangrenzende documenten of het niet uitsluiten van ogenschijnlijk irrelevante bestanden uit hetzelfde bedrijfsdomein.

Fujitsu plant de zelflerende agent-technologie te integreren in het Kozuchi AI-platform en aan te bieden als kerntechnologie voor bedrijfsspecifieke AI-ontwikkeling. In samenwerking met onderzoekers van Carnegie Mellon University werkt het bedrijf ook aan een lichtere versie, bedoeld voor on-premises en edge-omgevingen met beperkt geheugen en energieverbruik.