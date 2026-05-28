CoreWeave verbindt training en inferencing voor sterkere AI-agents

CoreWeave lanceert een geïntegreerd platform dat training en inference voor AI-agents combineert. Met Serverless RL, productie-inference, observability via W&B Weave en autonome verbetering via W&B Skills moeten agents zichzelf continu verbeteren op basis van real-world ervaringen.

De aanpak draait om wat CoreWeave de ‘superintelligence loop’ noemt: een gesloten feedbacklus waarbij agents leren terwijl ze in productie draaien. “Het tempo van AI overtreft de manier waarop teams ervoor bouwen. De afweging van vandaag is: ontwikkelcycli die de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen of het implementeren van agents en het ontdekken van fouten in de productieomgeving”, zegt Chen Goldberg, Executive Vice President of Product and Engineering bij CoreWeave.

Vorig jaar kocht CoreWeave Weights & Biases, een MLOps-toolmaker achter experiment tracking en modelmanagement. Die overname vormt nu de technische basis voor de observabilitylaag van het nieuwe platform.

Vier bouwstenen

Het platform bestaat uit vier onderdelen. CoreWeave’s Serverless RL, eerder gelanceerd als zelfstandige dienst, laat enterprises large language models post-trainen voor multi-turn agentic taken, zonder dat ze zelf GPU-infrastructuur hoeven te beheren. Volgens CoreWeave verloopt training daarmee circa 1,4 keer sneller en tot 40 procent goedkoper, zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast komt CoreWeave Inference, ontworpen als een continu draaiende workload met ingebouwde monitoring voor scaling behavior en systeemgezondheid. W&B Weave fungeert als observability-laag: het detecteert foutmodi in multi-agent workflows en biedt een evaluatieraamwerk dat regressies voorkomt wanneer systemen groeien.

Het vierde onderdeel zijn W&B Skills en een MCP-server. Die combinatie maakt van generieke coding agents autonome AI-onderzoekers die werken aan het verbeteren van andere agents. Skills geeft coding agents directe toegang tot W&B-tools voor experiment tracking, tracing en monitoring. De MCP-server levert de middelen om data op te halen en experimenten uit te voeren.

Alle nieuwe CoreWeave capabilities zijn per direct beschikbaar.