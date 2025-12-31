xAI breidt megadatacenter Colossus uit naar 2 gigawatt

Elon Musks xAI koopt een derde gebouw voor het Colossus-datacentercomplex in het Amerikaanse Memphis, Texas. De totale capaciteit groeit naar bijna 2 gigawatt. Het nieuwe gebouw krijgt de ludieke naam “MACROHARDRR”, aldus Musk.

Het nieuwe pand ligt naast Colossus 2 bij Southaven in Mississippi. xAI wil het omvormen tot datacenter in 2025, schrijft Musk op X. Het gebouw staat vlakbij een gascentrale die xAI ook aan het bouwen is. Die centrale moet de enorme stroomvraag opvangen.

Colossus huisvest al één massaal datacenter en een tweede is in aanbouw. De derde locatie moet duizenden nieuwe servers opnemen voor AI-modellen. Het complex groeit daarmee uit tot een van ’s werelds grootste AI-trainingsfaciliteiten.

Colossus 2 krijgt 555.000 GPU’s

De uitbreiding is kostbaar. Colossus 2 krijgt meer dan 555.000 grafische processors van Nvidia voor ongeveer 18 miljard dollar. Dat bedrag dekt niet eens de bijbehorende servers en koelsystemen.

Musk richtte xAI op in 2023 als tegenhanger van OpenAI, het bedrijf dat hij mede oprichtte maar verliet na publieke onenigheid met CEO Sam Altman. xAI bouwde de AI-chatbot Grok, inmiddels een bekende onder gebruikers van X.

Waterzuivering voor miljoenen liters per dag

De energiehonger van AI-datacenters als Colossus trekt kritiek. Het complex gebruikt naar verwachting miljoenen liters water per dag om servers en infrastructuur te koelen. Om de milieuvoetafdruk te verkleinen, kondigde xAI in februari aan een zuiveringsinstallatie te bouwen voor zo’n 80 miljoen dollar. Die moet circa 13 miljoen liter afvalwater per dag hergebruiken. Het totale energieverbruik van maximaal 2 gigawatt had, zo stellen critici, ook in een jaar door 1,5 miljoen huishoudens gebruikt kunnen worden.

De huidige fase van Colossus draait op ongeveer 70 megawatt met 100.000 GPU’s. Colossus 2 verdubbelt dat naar 140 megawatt met 200.000 processors. De toekomstige schaal van meer dan 1 gigawatt vereist extra gasturbines en een uitgebreid koelsysteem.

Musk’s AI-bedrijf haalt de financiering op bij derden. xAI haalde in juli 10 miljard dollar op via aandelenfinanciering en leningen. Sindsdien praat het bedrijf met het Saoedische staatsfonds PIF en andere investeerders over nog eens 20 miljard dollar. Dat zou de waarde boven de 170 miljard dollar brengen.