HPE biedt jaar gratis VME en Zerto voor VMware-vertrekkers

HPE lanceert een migratieprogramma waarmee organisaties die van VMware overstappen naar HPE Morpheus VM Essentials het eerste jaar geen licentiekosten betalen. Daarbovenop krijgen ze Zerto Advanced Resilience Edition voor een schappelijke één dollar per jaar. Het programma werd aangekondigd tijdens HPE Discover in Las Vegas.

De vrijgevigheid van HPE voorkomt een dubbele kostenpost die ontstaat wanneer organisaties twee platforms tegelijk draaien. Het kan regelmatig de reden zijn dat organisaties alsnog bij VMware blijven. EVP en CTO Fidelma Russo spreekt over een “double-bubble kostenprobleem” dat HPE verhelpt.

HPE noemde VMware niet bij naam tijdens de aankondiging op de Partner Growth Summit, meldt The Register. Desondanks is de boodschap helder. Het kostenprobleem voor VMware-klanten is tevens duidelijk: VMware-licentiekosten in Europa zijn soms 8 tot 15 keer hoger geworden sinds de overname door Broadcom.

Zerto als migratiemotor

HPE houdt het niet daarbij. Wie bereid is een enkele dollar naar HPE over te maken, krijgt eveneens Zerto-security bovenop VME. Datasecurity en snelle disaster recovery moeten VM’s in een korte tijd herstellen en daarmee downtime voorkomen. Een geleidelijk herstel van workloads maakt het mogelijk om eerst kritieke taken zo snel mogelijk te herstarten, waarna organisaties gefaseerd de volledige IT-infrastructuur tot leven kunnen roepen.

HPE positioneert VM Essentials als een lichtgewicht, doch enterprise-ready alternatief voor VMware op basis van KVM. Het biedt ondersteuning voor High Availability, live migraties en workload balancing. Beheer van zowel VMware- als HPE-workloads kan vanuit één console. Organisaties die verder willen, vinden bij HPE Morpheus Enterprise ook ondersteuning voor publieke clouds en Kubernetes.

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Kanaalstrategie uitgebreid

HPE breidt het programma uit naar partners. Resellers die voor het eind van 2026 de Private Cloud with Virtualization-competentie behalen, ontvangen VM Essentials-licenties drie jaar lang gratis. Alleen supportkosten zijn van toepassing. HPE schat dat zo’n 600 partners hiervoor in aanmerking komen.

Vanaf 1 juli worden HPE Private Cloud PC3000, HPE SimpliVity PC1000 en HPE Zerto uitsluitend via het kanaal verkocht. Ook kondigt HPE de samenvoeging van de HPE- en Juniper Networks-partnerprogramma’s aan onder de Partner Ready Vantage-noemer, met ingang van 1 november. Het doel is één globaal programma voor netwerken, cloud en AI.