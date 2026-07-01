T-Mobile USA wil af van VMware en strijdt om support

T-Mobile USA probeert al langer weg te migreren van VMware. De telco vecht ondertussen in de rechtszaal om verlengde support waarvan het stelt dat Broadcom die moet leveren. Volgens gerechtelijke documenten draait de telco VMware op minstens 303.000 CPU-cores, de basis van het volledige interne netwerk.

Het geschil komt voort uit een deal die T-Mobile in augustus 2023 met VMware sloot, waar The Register al langer over schrijft. Daarbij kocht de telco perpetual licenties (ofwel zonder eindtermijn) en twee jaar support voor bepaalde software, plus de optie op nog een jaar. Kort daarna nam Broadcom VMware over en stopte het met de verkoop van deze perpetual licenties en losse supportcontracten.

T-Mobile US gebruikt VMware al sinds 2008. In een zitting omschreef de raadsman van de carrier de implementatie als “de basis van het gehele interne netwerk” en de plek waar duizend applicaties draaien. Volgens de documenten liet Broadcom in 2024 weten de support na afloop van de tweejarige deal in 2025 niet te verlengen.

Op de eigen beurt lijkt T-Mobile USA zelf weg te gaan bij VMware. VP Technology Kevin Luu zegt dat zijn bedrijf een oplossing zoekt om de migratie vanuit VMware op een “bewustere” manier te voltooien.

Een bekend gevecht

De strijd is niet uniek. The Register benoemt AT&T en Tesco als andere voorbeelden van partijen die hebben geprobeerd hun recht op verlengde support af te dwingen, waarna Broadcom weigerde. AT&T schikte onder vertrouwelijke voorwaarden, Tesco procedeert nog. Broadcom stelt keer op keer dat het de betrokken producten niet meer kan ondersteunen omdat die niet langer bestaan en subscriptions inmiddels de norm zijn.

Broadcom voert de druk op klanten al langer op. Sinds de overname intensiveerde het bedrijf de licentie-audits en schrapte het het productaanbod van meer dan 150 producten naar twee abonnementsbundels. In een vergelijkbare zaak tegen Siemens kreeg VMware onlangs nog gelijk over de bevoegde rechtbank.

Rekening van miljoenen

De rechter kende T-Mobile US een bevel toe die Broadcom verplicht support te bieden voorbij augustus 2025, tegen betaling van 5,28 miljoen dollar en een borg van 500.000 dollar. Broadcom stelde daarna 24 miljoen dollar voor om zes producten te ondersteunen, goed voor meer dan twintig medewerkers. De telco kaatste terug dat het in 2026 slechts twee supportcalls deed.