Tesco klaagt Broadcom aan om VMware-licenties

De Britse supermarktketen Tesco heeft Broadcom en reseller Computacenter voor de rechter gedaagd vanwege een hoogoplopend conflict rond VMware-licenties en ondersteuningscontracten. Volgens de aanklacht, die The Register kon inzien, staat de continuïteit van de IT-infrastructuur op het spel.

In 2021 kocht Tesco eeuwigdurende licenties voor VMware vSphere Foundation en Cloud Foundation, aangevuld met Tanzu-abonnementen en meerjarige support- en upgradecontracten die tot 2026 zouden doorlopen. Ook zou er een optie zijn afgesproken om de ondersteuning met vier jaar te verlengen. Sinds de overname van VMware door Broadcom in 2023 is het beleid echter veranderd: ondersteuning voor perpetual licenties is stopgezet en klanten worden verplicht om over te stappen op nieuwe, duurdere abonnementsvormen.

Volgens Tesco komt dit neer op het dubbel betalen voor software waar het bedrijf al licenties voor bezit. Daarnaast weigert Broadcom volgens de aanklacht om upgrades, zoals naar Cloud Foundation 9, beschikbaar te stellen onder de bestaande contracten. Ook de distributie van beveiligingspatches en bugfixes is beperkt tot abonnementsklanten, wat de supermarktketen als een contractbreuk ziet.

Tesco stelt dat zijn gehele digitale operatie afhankelijk is van VMware-technologie. Het gaat om zo’n 40.000 virtuele workloads die onder meer kassasystemen en logistieke processen ondersteunen. Zonder tijdige updates en support zouden winkels en distributiecentra direct hinder kunnen ondervinden. De retailer eist daarom minimaal £100 miljoenschadevergoeding, oplopend naarmate de situatie voortduurt.

Rijkswaterstaat kende hetzelfde probleem

Het conflict staat niet op zichzelf. Eerder klaagden onder andere AT&T en Siemens Broadcom aan over vergelijkbare kwesties. Daarnaast oordeelde de Rechtbank Den Haag in juni dat VMware en Broadcom blijvende ondersteuning moeten leveren aan Rijkswaterstaat totdat de overheidsinstantie naar een alternatief is gemigreerd. De rechter stelde dat Rijkswaterstaat, na jarenlange miljoeneninvesteringen in VMware-producten, niet zonder begeleiding mag worden achtergelaten vanwege een plots gewijzigd licentiemodel.

Rijkswaterstaat gebruikt VMware om kritieke infrastructuur, zoals tunnels, sluizen en bruggen, te beheren. Na de overname door Broadcom werd ook hier het abonnementsmodel ingevoerd, wat de jaarlijkse kosten volgens onderzoek bijna zou verdubbelen: van 2,1 miljoen euro naar 4 miljoen euro.

Hoewel overstappen naar alternatieve platformen, zoals Nutanix of OpenStack, steeds meer wordt overwogen door ontevreden VMware-klanten, lijkt dat voor een organisatie als Tesco een kostbaar en risicovol scenario. Juridische stappen worden dan ook gebruikt als drukmiddel om de onderhandelingen met Broadcom te beïnvloeden.