Broadcom sommeert houders van perpetual VMware-licenties

Sinds de overname van VMware in november 2023 wijzigde Broadcom het licentiebeleid ingrijpend. De verkoop van doorlopende (perpetual) VMware-licenties stopte en Broadcom duwt klanten sindsdien naar abonnementsmodellen.

In dat kader stuurt Broadcom nu sommatiebrieven naar bedrijven die VMware gebruiken zonder actief ondersteuningscontract. Deze brieven, bevestigd door meerdere bronnen en ingezien door Ars Technica, zorgen voor toenemende onrust onder gebruikers.

Gebruikers mogen hun perpetual licentie blijven gebruiken. Ze kunnen geen support meer inkopen tenzij ze daar vooraf contractuele afspraken over hadden. Ondersteuning wordt alleen nog via abonnementsvormen aangeboden. Dit leidt soms tot een kostenverhoging van 300 procent of meer.

Als gevolg daarvan kiezen veel organisaties, met name in het mkb, ervoor om VMware-software zonder ondersteuning te gebruiken. Vaak is dit een tijdelijke maatregel terwijl men alternatieven onderzoekt. Denk aan migratie naar Proxmox. Of zelfs de stap terug naar fysieke infrastructuur.

Sommatiebrieven direct na afloop contract

Broadcom pakt deze praktijk hard aan. Het sommeert in de brieven klanten om alle updates, bugfixes en patches die na het verlopen van hun contract zijn geïnstalleerd, direct te verwijderen. Alleen zero-day beveiligingspatches vallen buiten deze maatregel. Volgens Broadcom vormt het gebruik van updates na contractvervaldatum een contractbreuk én een schending van VMware’s intellectuele eigendom. Schadeclaims en juridische stappen kunnen het gevolg zijn. Sommige klanten kregen de brief al binnen een week na het aflopen van hun supportcontract.

Risico op audits verhoogt druk

In de brieven wordt ook gewaarschuwd voor mogelijke audits. Volgens Broadcom mag VMware klanten controleren op naleving van de gebruiksvoorwaarden.

De koerswijzigingen van Broadcom stuiten op steeds meer weerstand. Klanten voelen zich onder druk gezet en migreren in toenemende mate weg van VMware. Hoewel Broadcoms financiële prestaties sinds de overname sterk zijn, dreigt het bedrijf door deze aanpak het vertrouwen van veel trouwe klanten definitief te verliezen.