Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over de aanpassingen die Apple wil doorvoeren in de voorwaarden voor datingappontwikkelaars. Wanneer ze worden geaccepteerd, komt er een einde aan een maandenlang conflict tussen de toezichthouder en Apple.

ACM en Apple voeren al enkele maanden een discussie over de voorwaarden waaraan ontwikkelaars van datingapps op de Nederlandse markt moeten voldoen. Het gaat vooral over de eis van de ACM dat ontwikkelaars van datingapps op de Nederlandse markt ook alternatieve betaalmethoden kunnen gebruiken.

Momenteel is dat niet mogelijk. Ontwikkelaars van datingapps op de Nederlandse markt zouden hierdoor erg afhankelijk van Apple worden en een hogere commissie betalen. Dit vindt de toezichthouder in strijd met Nederlandse en Europese mededingingsregels.

De toezichthouder vindt dat de techgigant zijn voorwaarden voor deze datingapps voor de Nederlandse markt moet aanpassen, maar hieraan is tot nu toe niet voldaan. De ACM heeft de boetes opgelegd die deze week het maximale plafond van 50 miljoen euro hebben bereikt.

Voorstel van Apple

In een recente ontwikkeling lijkt Apple overstag te gaan. Het heeft een alternatief voorstel ingediend voor het voldoen aan de eisen van de ACM. Het voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor ontwikkelaars van datingapps in Nederland die de App Store willen gebruiken. Exacte details van dit voorstel zijn niet bekendgemaakt.

Positieve houding ACM

Toezichthouder ACM reageert positief op het voorstel. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan betrokken marktpartijen. De toezichthouder komt daarna zo snel mogelijk met een oordeel, waarna moet blijken of er alternatieve betalingsmethoden komen voor Nederlandse datingapps.

Gebeurt dit volgens de toezichthouder niet, dat kan de ACM een nieuwe boete opleggen. De boete heeft dan een hogere dwangsom om Apple te stimuleren aan de gestelde eisen voor datingapps op de Nederlandse markt te voldoen.

