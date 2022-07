De Ierse datacenters van Microsoft gaan stroom leveren aan het landelijke elektriciteitsnetwerk. Het blijven energieslurpers, maar dankzij nieuwe datacenterbatterijen worden netbeheerders minder afhankelijk van kool en gas.

Een offline datacenter is een waardeloos datacenter. Servers moeten blijven draaien. In elk ander geval verhuist de klant naar een concurrent.

‘Five nines’ is een bekend begrip in de industrie. Het jargon staat voor een uptime van 99,999 procent. Noodstroom is de enige manier om dat percentage te bereiken. Datacenter operators investeren in lithium-ion batterijen, waardoor de servers immuun zijn voor stroomuitval. Samen vormen de batterijen een ‘uninterruptible power supply’, ofwel UPS.

De UPS staat meestal stil, want stroomuitval is zeldzaam. Vandaar werkte Microsoft in de afgelopen jaren aan een nieuwe functie voor UPS. De lithium-ion batterijen van Microsoft-datacenters in Dublin zijn aangepast om stroom te kunnen voeden aan het landelijke elektriciteitsnetwerk.

Waarom?

35 procent van Ierland draait op windenergie. Wind is nooit constant. De stroomtoevoer verschilt per dagdeel en seizoen. Een elektriciteitsnetwerk heeft reserves nodig om dalen op te vangen. Gas en kool zijn populaire keuzes, maar allesbehalve milieuvriendelijk.

Microsoft wil gas- en koolreserves vervangen. Voor het einde van dit jaar worden de lithium-ion batterijen van datacenters in Dublin gebruikt om stroom te bewaren en terug te voeden aan het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg zijn netbeheerders minder afhankelijk van niet-hernieuwbare energie.

De voorbereiding kostte jaren. Datacenterbatterijen zijn niet voor dit doel ontworpen. De modellen van Microsoft werden omgevormd om op het elektriciteitsnet van Ierland aan te sluiten. Dat had evengoed een ander land kunnen zijn. Microsoft koos voor Dublin omdat Ierland relatief veel windenergie gebruikt. Het is de bedoeling dat de technologie met verloop van tijd wereldwijd wordt uitgerold.

Wat levert het op?

Microsoft maakt niet bekend hoeveel stroom de batterijen opslaan en voeden. Wel hebben we een idee. “Datacenters gebruiken tientallen megawatts aan stroom”, deelde Christian Belady, hoofd van Datacenter Advanced Development bij Microsoft. Een noodstroomvoorziening moet een vergelijkbare hoeveelheid leveren. Vandaar is het aannemelijk dat de lithium-ion batterijen tientallen megawatts voorzien.

Dit is een behoorlijk aantal. Volgens Essent is een enkele megawatt voldoende voor 1.000 huizen. Energieconsultant Baringa voerde in opdracht van Microsoft een onderzoek uit naar de besparing van de technologie. Vervang je alle niet-hernieuwbare reservestroom van Ierland met het UPS-systeem van Microsoft, dan bespaar je tegen 2025 twee miljoen ton CO2-uitstoot — ongeveer een vijfde van alle CO2-uitstoot in de Ierse energiesector.

Politiek

Datacenters slurpen energie. Zoals eerdergenoemd hebben we het over tientallen megawatts aan stroom. Dat is genoeg voor tienduizenden huizen.

Microsoft legt behoorlijk wat datacenters aan. Vorig jaar deelde de organisatie plannen voor 50 tot 100 nieuwe datacenters per jaar. Tegelijkertijd wil de Europese Unie dat organisaties hun CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent verminderen in vergelijking met 1990.

Microsoft voelt nieuwe wetten aankomen. Daarbovenop is het stroomverbruik van datacenters een omstreden onderwerp. Een bijdrage aan elektriciteitsnetwerken is een strategische zet.

